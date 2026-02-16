¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡¢¥«¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥É¤Ç¤è¤ê°ÂÄê¤¹¤ë¡ØTP5x¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ3µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡ª¡ÚWITB¡Û
¡ãAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¡¡ºÇ½ªÆü¡þ15Æü¡þ¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê6989¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡þ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡ä
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¾¸¶þ¤«¤é¥«¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤Ä¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï
Ì¾Ìç¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼Âç²ñ¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¡£¥È¡¼¥¿¥ë22¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬2ÂÇº¹¤òµÕÅ¾¤·Í¥¾¡¡£29ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2023Ç¯¡ÖZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×°ÊÍè3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ ·ÀÌó¤¹¤ëÊÆ¹ñ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¬¾¡Íø¤ò¾Î¤¨¡¢ºÇ¿·¥Ü¡¼¥ë¡ØTP5x¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»î¹ç³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥â¥ê¥«¥ï¤Ï¿·¤·¤¤TP5¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤«¤éTP5x¤ËÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£½µ¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥Ä¥¢¡¼Ã´Åö¼Ô¤È¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢TP5x¤Î¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤ÈÈôµ÷Î¥¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤âÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿¥«¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò»ý¤ÄTP5x¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£TP5¤ÈTP5x¤ÎÎ¾Êý¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¥³¥ê¥ó¤ÏÉ÷²¼¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃÆÆ»¤¬¥¿¥¤¥È¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬µÞ·ã¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤êÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÉ÷¤ò´°Á´¤Ë¼×ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É÷¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï·ë²Ì¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥ê¥«¥ïÁª¼ê¤ÏÂç²ñ¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥²¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÉôÌç1°Ì¡Ê9.608¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥óÉôÌç2°Ì¡Ê72¥Û¡¼¥ëÃæ60²óÀ®¸ù¡Ë¤òµÏ¿¡£Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏTP5x¤ÈP¡¦¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç18¥Û¡¼¥ëÏ¢Â³¤Î¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¼Ò¥Ä¥¢¡¼¹Êó¡Ë
¥â¥ê¥«¥ï¼«¿È¤âÊÑ¹¹¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ô¥ó¤Î¿ôÃÍ¤ÏËÜÅö¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÃæ¤Ç¤âÈô¤ÓÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢µ÷Î¥¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤ÎÍ¥¾¡¥®¥¢¡Û¢¨Á´¤Æ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É1W¡§Qi4D LS¡Ê8.0¡ë Diamana WB63 X¡Ë3,5W¡§Qi4D Tour¡Ê15,18¡ëDiamana D+ 80TX¡Ë4UTI¡§P?DHY¡ÊDynamic Gold X100¡Ë5,6I¡§P?7CB¡ÊDynamic Gold X100¡Ë7I¡ÁPW¡§P?730¡ÊDynamic Gold X100¡ËA,S,LW¡§MG5¡Ê50SB,56LB,60TW ¡· S300)PT¡§Spider Tour X (Flow Neck)BALL¡§TP5x
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡¢¥«¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥É¤Ç¤è¤ê°ÂÄê¤¹¤ë¡ØTP5x¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ3µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡ª¡ÚWITB¡Û
¾¾»³±Ñ¼ù¤Èµ×¾ïÎÃ¤Ï8°Ì¡¡¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤¬3µ¨¤Ö¤ê7¾¡ÌÜ
ÅÉÁõ¡ÈÎ¯¤Þ¤ê¡É¤¬ÃÆÆ»¤òÍð¤·¤Æ¤¤¤¿!? ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·¡ØTP5¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢2·î13Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
½÷»Ò¥¢¥ÞÇÆ¼Ô¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ãæß·ÎÜÍè¤¬¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤È·ÀÌó¡¡¡ØQi4D¡Ù¤Î¹âÀÇ½¤Ë¶Ã¤¡ÖÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤â±¦¤Ë¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¥¯¥ê¥¹¡¦¥´¥Ã¥¿¥é¥Ã¥×¤¬º£Ç¯3Àï2¾¡¡ª¥Ü¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ç²¿¤¬¤É¤¦ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥ÄÊ¬ÀÏ¡Û
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¾¸¶þ¤«¤é¥«¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥É¤òÂÇ¤Ä¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï
Ì¾Ìç¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼Âç²ñ¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¡£¥È¡¼¥¿¥ë22¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬2ÂÇº¹¤òµÕÅ¾¤·Í¥¾¡¡£29ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2023Ç¯¡ÖZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×°ÊÍè3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ ·ÀÌó¤¹¤ëÊÆ¹ñ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¬¾¡Íø¤ò¾Î¤¨¡¢ºÇ¿·¥Ü¡¼¥ë¡ØTP5x¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»î¹ç³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥â¥ê¥«¥ï¤Ï¿·¤·¤¤TP5¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤«¤éTP5x¤ËÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£½µ¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥Ä¥¢¡¼Ã´Åö¼Ô¤È¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢TP5x¤Î¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤ÈÈôµ÷Î¥¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤âÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿¥«¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò»ý¤ÄTP5x¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£TP5¤ÈTP5x¤ÎÎ¾Êý¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¥³¥ê¥ó¤ÏÉ÷²¼¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃÆÆ»¤¬¥¿¥¤¥È¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬µÞ·ã¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤êÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÉ÷¤ò´°Á´¤Ë¼×ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É÷¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï·ë²Ì¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥ê¥«¥ïÁª¼ê¤ÏÂç²ñ¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥²¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÉôÌç1°Ì¡Ê9.608¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥óÉôÌç2°Ì¡Ê72¥Û¡¼¥ëÃæ60²óÀ®¸ù¡Ë¤òµÏ¿¡£Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏTP5x¤ÈP¡¦¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç18¥Û¡¼¥ëÏ¢Â³¤Î¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¼Ò¥Ä¥¢¡¼¹Êó¡Ë
¥â¥ê¥«¥ï¼«¿È¤âÊÑ¹¹¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ô¥ó¤Î¿ôÃÍ¤ÏËÜÅö¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÃæ¤Ç¤âÈô¤ÓÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢µ÷Î¥¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤ÎÍ¥¾¡¥®¥¢¡Û¢¨Á´¤Æ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É1W¡§Qi4D LS¡Ê8.0¡ë Diamana WB63 X¡Ë3,5W¡§Qi4D Tour¡Ê15,18¡ëDiamana D+ 80TX¡Ë4UTI¡§P?DHY¡ÊDynamic Gold X100¡Ë5,6I¡§P?7CB¡ÊDynamic Gold X100¡Ë7I¡ÁPW¡§P?730¡ÊDynamic Gold X100¡ËA,S,LW¡§MG5¡Ê50SB,56LB,60TW ¡· S300)PT¡§Spider Tour X (Flow Neck)BALL¡§TP5x
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡¢¥«¥Ã¥È¥Õ¥§¡¼¥É¤Ç¤è¤ê°ÂÄê¤¹¤ë¡ØTP5x¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ3µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡ª¡ÚWITB¡Û
¾¾»³±Ñ¼ù¤Èµ×¾ïÎÃ¤Ï8°Ì¡¡¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤¬3µ¨¤Ö¤ê7¾¡ÌÜ
ÅÉÁõ¡ÈÎ¯¤Þ¤ê¡É¤¬ÃÆÆ»¤òÍð¤·¤Æ¤¤¤¿!? ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·¡ØTP5¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢2·î13Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
½÷»Ò¥¢¥ÞÇÆ¼Ô¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ãæß·ÎÜÍè¤¬¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤È·ÀÌó¡¡¡ØQi4D¡Ù¤Î¹âÀÇ½¤Ë¶Ã¤¡ÖÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤â±¦¤Ë¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¥¯¥ê¥¹¡¦¥´¥Ã¥¿¥é¥Ã¥×¤¬º£Ç¯3Àï2¾¡¡ª¥Ü¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ç²¿¤¬¤É¤¦ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥ÄÊ¬ÀÏ¡Û