¡Ú¸ÞÎØ¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û¥â¡¼¥°¥ëÆ£ÌÚ¹ë¿´¡¡¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎÆóÅáÎ®¡¡ºå¿ÀÀïÃæ·Ñ¤Î¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï´üÂÔ¤Î¥Û¡¼¥×
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡¦·è¾¡¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡¦¥â¡¼¥°¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤Ç¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤ÎÆ£ÌÚ¹ë¿´¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥¤¥Þ¥È¥¯¡á¤Ï£±²óÀï¤Ç¥ß¥¹¤Ê¤¯³ê¤ê¤¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ê¡¦¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ËÀèÃå¤òµö¤·ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡À²¤ìÉñÂæ¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤Ë¥â¡¼¥°¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£»î¹ç¤òÁ°¤Ë¡¢Æ£ÌÚ¹ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÎÉ¤¤³ê¤ê¤ò¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î³êÁö¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÄ©Àï¤Ï°ìÅÙÄü¤á¤«¤±¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¤ÎÊ¿¾»¤ÏÀ®ÀÓ¤¬µÚ¤Ð¤ºÍîÁª¡£ËÌµþ¤ò£²¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿£²£°Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î£×ÇÕ¸ø¼°Îý½¬¤ÇÁ°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÃÇÎö¡£Éüµ¢¤Ë£±Ç¯¤òÍ×¤·¡¢¶¥µ»ºÆ³«¸å¤âËüÁ´¤Î³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤º£²£²Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò»þ¤Ï¡Ö»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÌµÍý¡×¤È°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤·¤«¤·¿¦¾ì¤Î¸å²¡¤·¤Ç¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤ÊÃ´Åö¤Ï¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤ä¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÍµë¤äÂåµÙ¤Ç¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºòÇ¯£³·î¤Î£×ÇÕ¤Ç¸ÞÎØÇÉ¸¯´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡ÖËÜµ¤¤Ç¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éµÙ¿¦¤È¤¤¤¦¼ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤òÄ´À°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î¤«¤é¤ÏµÙ¿¦¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¡Ø´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¤¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£×ÇÕ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤®¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ÆÆüËÜÀª£´¿Í¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¤Ï¡¢ºå¿ÀÀï¤ò»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤ÇÃæ·Ñ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¡×¡£Æ£ÌÚ¹ë¤ÏºòÇ¯²Æ¤«¤éÃæ·Ñ¼Ö¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£°Âæ¤Û¤É¤¢¤ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤éÊüÁ÷¥·¡¼¥ó¤ò½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Î¥á¥¤¥ó¶ÈÌ³¤À¡£Æþ¼Ò£³Ç¯ÌÜ¤Ç°ÛÎã¤ÎÁá´üÈ´¤Æ¤¡£Æ±¼Ò¤ÎÀÐÂ¼Íº»Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÄ¹¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¥×¥ì¡¼¡£ËÍ¤é¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿¼¤¤¤â¤Î¤â¡¢Èà¤Ê¤éÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤â°ì¤Ä¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´¶À¤Ë´üÂÔ¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£×ÇÕÅ¾ÀïÃæ¤â¡¢Æ£ÌÚ¹ë¤Î»Å»öÍÑ£Ó£Î£Ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ïºå¿À¾ðÊó¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌîµå¤«¤é´°Á´¤ËÎ¥¤ì¤ë¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡É¨¤Î¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¡£¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤¿¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢½¸ÂçÀ®¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿¡£