TBS¡¦°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢¤¤ç¤¦ÊüÁ÷¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤ò·çÀÊ¡¡ËÁÆ¬¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ªÉÔºß¡õÍýÍ³¤âÀâÌÀ
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°5¡§20¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°û¤ó¤À¸å¤Î¤ª¤È¤Ü¤±¡©¸áÁ°6»þ¤«¤é¡È°û¼ò¡É¤·¤¿°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢º´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Æî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£°Â½»¥¢¥Ê¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤¬¡Ö¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¡¢Ä«8»þ¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡ÖÇ¾¥·¥ã¥¥¯¥¤¥º¡×¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡Ö°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£Ä«¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
