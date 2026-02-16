ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¡·õÆ»¡Ö¼·ÃÊ¡×¾ºÃÊ¤òÊó¹ð¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢Á°´ü¹âÎð¼Ô¤È¤·¤Æº£¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÅÏÊÕÀµ¹Ô¡Ê70¡Ë¤¬16Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·õÆ»¼·ÃÊ¿³ºº²ñ¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¡Ö¼·ÃÊ¡×¤Ë¾ºÃÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡¢·õÆ»¤Î¼·ÃÊ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ê¡¢MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ³Ê»î¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö»³Íü¤ÎÊý¤Ç2¿Í¤¯¤é¤¤¤È1Ê¬È¾¤¯¤é¤¤¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤ÆÃ¯¤¬¼õ¸³¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾ºÃÊ»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£
¡¡Ã«¸¶¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤Ë·õÆ»¤Î¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡©¡×¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â·õÆ»¼·ÃÊ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢Á°´ü¹âÎð¼Ô¤È¤·¤Æº£¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢·õÆ»¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·õÆ»¤ÎºÇ¹âÃÊ°Ì¤ÏÈ¬ÃÊ¤Ç¡¢È¬ÃÊ¿³ºº²ñ¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¤Ï¡Ö¼·ÃÊ¼èÆÀ¸å10Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¡¢¤«¤Ä46ºÐ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£