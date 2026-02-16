ÃçÌîÂÀ²ì¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè£¶²ó11¡¦£¸%¡¡¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î¾®°ìÏº¤Ï¿®Ä¹¤ÎÁ°¤Ç¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡ËÂè6ÏÃ¤¬15ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï11¡¦8¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï6¡¦9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Âè6²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢ÂçÂô¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤Ë¡¢¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î°Å»¦¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Îµ¡Å¾¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î¼êÂÇ¤Á¤ÏÌÈ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï±¾Â¾ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÎÌ¿¤¬´í¤Ê¤¤¡£ÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÂçÂô¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢Ä´ºº¤ËËÛÁö¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Ë¿®Ä¹¤Ø¤Î¸ýÅº¤¨¤òÍê¤à¡£¤À¤¬»Ô¤Ï¤½¤ì¤òÃÇ¤ê¡¢¿®Ä¹¤Î¤¢¤ë²áµî¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¡£ÍâÆü¡¢¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î¾®°ìÏº¤Ï¿®Ä¹¤ÎÁ°¤Ç¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡ã¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×»ëÄ°Î¨¡¡À¤ÂÓ¡¦¸Ä¿Í¡ä
¢¡Âè1²ó¡¡13¡¦5¡ó¡¢8¡¦2¡ó
¢¡Âè2²ó¡¡12¡¦2¡ó¡¢7¡¦2¡ó
¢¡Âè3²ó¡¡12¡¦9¡ó¡¢7¡¦4¡ó
¢¡Âè4²ó¡¡13¡¦1¡ó¡¢7¡¦7¡ó
¢¡Âè5²ó¡¡12¡¦5¡ó¡¢7¡¦5¡ó
¢¡Âè6²ó¡¡11¡¦8¡ó¡¢6¡¦9¡ó