¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¡õ¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÍèÆü·èÄê¡¡¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢ÅÐÃÅ¤Ø¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë´Ú¹ñ¤Îµð¾¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤¬¡¢3·î6Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖÂè82²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó½ÐÉÊ¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÂè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¹ñºÝ´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¿¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Ë¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢Èó±Ñ¸ìºîÉÊ¾Þ¤Î3ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÆÍÁ³¤Î²ò¸Û¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤ó¤À¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡£¥Ñ¥¯´ÆÆÄºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡ØJSA¡Ù°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¿·¤¿¤Ê±éµ»¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ±Ç²èÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡£ËÜºî¤Ï·ëº§¡¦½Ð»º¸å¤ÎÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ê¡¢¡È´Ú¹ñ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤Î¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤âÆ±¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ï2·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¥Ñ¥¯´ÆÆÄ¤È¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢¥Ñ¥¯´ÆÆÄ¤¬¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù°ÊÍèÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï¡ØMASTER¡¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÇË¬¤ì¤¿2017Ç¯°ÊÍèÌó9Ç¯¤Ö¤ê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î21Æü¤è¤ê¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤ÇÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡£¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥Ö¡ÊÃêÁª¡Ë¤È°ìÈÌÈÎÇä¡ÊÀèÃå¡Ë¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÎÁ¶â¤Ï2200±ß¶Ñ°ì¤È¤Ê¤ë¡Ê¢¨ÌµÎÁ´Õ¾Þ¡¦³Æ¼ï³ä°ú¡¦¥à¥Ó¥Á¥±¡¦Á°Çä·ô¡¦³ä°ú·ôÅù¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä¡£¼Â»Ü¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥·¡¼¥ÈÅùÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄí¤Ëºé¤¯É´Æü¹È¡Ê¥µ¥ë¥¹¥Ù¥ê¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ë¹ª¤ß¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü
