½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¡Û

½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤ä¹ÔÆ°È½ÃÇ¤Îµ¬½à¤Î¤³¤È¤ò¡Ö½¸ÃÄµ¬ÈÏ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥°¥ëー¥×ÆÈ¼«¤Î¥ëー¥ë¤ä´·½¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½¸ÃÄµ¬ÈÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥§¥ê¥Õ¤Ï½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Çµ¬ÈÏ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º£²～£³¿Í¤ÎÈï¸³¼Ô¤ò°Å¼¼¤ËÆþ¤ì¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÅÀ¾õ¤Î¸÷¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÈï¸³¼Ô¤Ë¡¢°Å°Ç¤Î¸÷¤¬²¿¥¤¥ó¥ÁÆ°¤¤¤¿¤«¤ò½çÈÖ¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤Ç²óÅú¤·¤¿¤È¤¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¿ôÃÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£²～£³¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¼Â¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÁ´°÷¤ÎÅú¤¨¤¬¼¡Âè¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¸÷¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ°¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¿¤À¤Îºø³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÅú¤¨¤¿¿ôÃÍ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¿ôÃÍ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î¹Ô°Ù¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Ï¤º¤Î¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿½¸ÃÄµ¬ÈÏ¤Ï¡¢½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ï¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¤½¸ÃÄ¤Ï¡¢ÉþÁõ¤äÈ±·Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤½¸ÃÄµ¬ÈÏ¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¡¢Æ±¤¸½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤Îµ¬ÈÏ¤Ë½¾¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£
