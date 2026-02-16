Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®¸Þ´§¡¢ÃíÌÜ¤Î´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³Âè2¶É¡ª¹õÀ±È¯¿Ê¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Ê¤ë¤« »î¸³´±¡¦ÊÒ»³»ËÎ¶»ÍÃÊ¤ÈÂÐ¶É³«»Ï
¡¡¾´ý¤ÎÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®¸Þ´§¡ÊÀ¶Îï¡¢½÷²¦¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡¢½÷Î®²¦°Ì¡¢ÁÒÉßÆ£²Ö¡¢33¡Ë¤¬Ä©¤à´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³Âè2¶É¤¬2·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥±Ã«¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸áÁ°10»þ¤ËÊÒ»³»ËÎ¶»ÍÃÊ¡Ê21¡Ë¤È¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÊ¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤ÎÊÔÆþ»î¸³Âè2¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡»î¸³¤Ï¡¢¼ã¼ê´ý»Î5¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¸ÞÈÖ¾¡Éé¡£3¾¡¤òµó¤²¤ì¤Ð¹ç³Ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤ÏÂè1¶É¤Ç»³²¼¿ôµ£»ÍÃÊ¡Ê17¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¾å½é¤Î½÷À¤Î´ý»ÎÃÂÀ¸¤Ø¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ËÜ¶É¤ÎÀè¼êÈÖ¤ÏÊÒ»³»ÍÃÊ¡£
¡¡Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Î¼õ¸³¤Ï¡¢2022Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£1²óÌÜ¤Î»î¸³¤Ç¤Ï0¾¡3ÇÔ¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Î·ëº§¡¢2024Ç¯¤Î½Ð»º¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤ËºÆ¤Ó¼õ¸³»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Î¤Û¤«¡¢À¾»³Êþ²Â½÷Î®»°´§¡ÊÇòÎè¡¢½÷Î®Ì¾¿Í¡¢½÷Î®²¦¾¡¢30¡Ë¤â¼õ¸³¤·¤¿¤¬¡¢2¾¡3ÇÔ¤ÇÇÔÂà¡£²áµî¤Ë´ý»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¶É¤Ç»î¸³´±¤òÌ³¤á¤ëÊÒ»³»ÍÃÊ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè4ÀïÁ´¾¡¤ÇËÜ»î¸³¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀ°ÕÀïË¡¤ÏÁê³Ý¤«¤ê¡£Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈþÇ»°Ï¤¤¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¡£½øÈ×¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ç¤Ï»ä¤ÎÊý¤¬Îô¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Çº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö½÷Î®¸Þ´§¤ÏÇ°´ê¤Î´ý»ÎÊÔÆþ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ3»þ´Ö¡£ËÜ¶É¤ÎÀè¼êÈÖ¤ÏÊÒ»³»ÍÃÊ¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë