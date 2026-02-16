¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ËÆ£Íö¡¢41Ç¯¤Ö¤ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò·ãÇò¡ÖYouTube¤Ç¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È²»³Ú¤Î´ðËÜ¡É¤«¤é¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äÀìÌç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡É¤Þ¤Ç¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡£
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ëÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î°ËÆ£ÍöËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢Èà½÷¤Î¶áÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎËÜ´Ö¾¼¸÷¡¢ºî»ì²È¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ò¥í¥·¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£¤âÂè°ìÀþ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
2023Ç¯¡¢¼Â¤Ë46Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ËÆ£Íö¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÅö»þ¤Î¥¡¼¤Î¤Þ¤Þ²Î¤¤¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¿Æ±ÒÂâ¤¬»æ¥Æ¡¼¥×¤òÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¾¼ÏÂ¤Ê¤¬¤éº£¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Ìò¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡¢¡Èº£¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¡É¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°ËÆ£¤Ï1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼«¿È¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿5ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØÇ¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ù¡Ê1975Ç¯¡Ë¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£
¡ÈÁ´¥¥ã¥óÏ¢¡É¡ÊÁ´¹ñ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»æ¥Æ¡¼¥×¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ë¡£
¥ä¥Þ¥À¥Ò¥í¥·¤Ï¡ÖÅö»þ¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼ÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ç¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥ß¥¤Î3¿Í¤ÎÀ¼¤¬»ý¤ÄÌÀ¤ë¤µ¤¬70Ç¯Âå¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¸å¤Î1977Ç¯¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤Ê¤«²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Î1978Ç¯4·î¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¤Ë5Ëü5000¿Í¤ò½¸¤á¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï¤ªÊÌ¤ì¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤¬½÷À¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¸åÆü¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨32.3%¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±ÆÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤À¡£
¤½¤·¤Æ2019Ç¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î²ò»¶°ÊÍè¡¢41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ËÆ£¡£
ºÆ»ÏÆ°°Ê¹ß¡¢°ËÆ£¤ÏËèÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£2023Ç¯¤Ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Î¼ê¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿È¯Ã¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ê¡¢³Ý¤±À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¶¤ê¤Îµ²±¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤20Ç¯¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ°ËÆ£¤Ï¡Ö¹â¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²»¤¬Î®¤ì¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤Ç¤âÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ß¥¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¡£¡Ø¤¤¤¤¤ï¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢YouTubeÍê¤ê¤Ç¡£YouTube¤Ç¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£