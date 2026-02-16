¡È¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡É¤ÎµÜºêÁá¿¥¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥×MVP¼õ¾Þ¡ÄENEOS¤ò2´§¤ËÆ³¤¯
¡¡2·î15Æü¤Ë²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¡ÖÂç¼ùÀ¸Ì¿ W¥êー¥°¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥× 2025-26¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤¬¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¤ÈÂÐÀï¡£69－62¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂè92²ó¹Ä¹¡ÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤È¤Î2´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¤ÏµÜºêÁá¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¡£30ºÐ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï13Æü¤Î¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥ÄÀï¤Ç7ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È1¥¹¥Æ¥£ー¥ë1¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢14Æü¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥ÖÀï¤Ç13ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11¥¢¥·¥¹¥È1¥¹¥Æ¥£ー¥ë1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµó¤²¤ë¤È¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï3ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò´Þ¤à16ÆÀÅÀ¤Ë5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É12¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢Âç²ñMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿µÜºê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¡Ê¥Áー¥à¥áー¥È¡Ë¤È°ì½ï¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£3Ï¢Àï¤ÎÆüÄø¤Ë¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏ³¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤Ø¡Ö»ä¤È¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¥é¥¹¥È1»î¹ç¤À¤«¤é¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡W¥êー¥°¤Ç12¥·ー¥º¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÌ´¤Ï¤³¤ÎENEOS¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ð¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È2´§¤òÃ£À®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î´èÄ¥¤ê¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤¿¤³¤Î»Ñ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¥Üー¥È¥ìー¥µー¤ÎËå¡ÊµÜºê°ÂÆà¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇËå¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ëº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤Ë¤ÏENEOS¤«¤éµÜºê¡¢À±°ÉÍþ¡¢¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë ¥ì¥¤¥ó ¥¢¥·¥å¥Æ¥ó¡¢¥Ç¥ó¥½ー¤«¤éº£Ìîµª²Ö¡¢髙ÅÄ¿¿´õ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
µÜºê¡¢À±¡¢º£Ìî¡¢髙ÅÄ¡¢¥×¥ì¥Ã¥Á¥§¥ë¡Êº¸¤«¤é¡Ë [¼Ì¿¿Äó¶¡]=W¥êー¥°