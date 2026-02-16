Àº¹©µ»¸¦¤ÏÂçÉý¹â¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤È´üËöÇÛÅö·×²è¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡Àº¹©µ»¸¦<6834.T>¤¬ÂçÉý¹â¤Ç¡¢ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£³Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï½¾Íè¤Î£´£¹²¯±ß¤«¤é£·£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£²¡¥£µÇÜ¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤â£²£´£°²¯±ß¤«¤é£³£°£°²¯±ß¡ÊÆ±£µ£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¼ÖºÜÍÑ¥»¥ó¥µー¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤ë¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·ÁÉÊ¤ä¶â·¿¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸÷¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸÷ÄÌ¿®ÍÑÉôÉÊ¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´üËöÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²èÈæ£²£°±ßÁý³Û¤Î£¶£°±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö£´£°±ß¤È¤¢¤ï¤»¤¿Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£±£°£°±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï£¶£µ±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤â£²£´£°²¯±ß¤«¤é£³£°£°²¯±ß¡ÊÆ±£µ£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¼ÖºÜÍÑ¥»¥ó¥µー¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤ë¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·ÁÉÊ¤ä¶â·¿¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸÷¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸÷ÄÌ¿®ÍÑÉôÉÊ¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´üËöÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²èÈæ£²£°±ßÁý³Û¤Î£¶£°±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö£´£°±ß¤È¤¢¤ï¤»¤¿Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£±£°£°±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï£¶£µ±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS