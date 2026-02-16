¡Úº£Ìë¤«¤éÀã¤«¡©¡ÛÅìµþ¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦ºë¶Ì¡¦°ñ¾ë¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦Ä¹Ìî¡¦»³Íü¡¡16Æü¡Ê·î¡Ë～19Æü¡ÊÌÚ¡Ë1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Úµ¤¾ÝÄ£/16Æü¸áÁ°10»þ¹¹¿·¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡ÛÀã¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¹ß¤ë¡©´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Î1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡
¤¤ç¤¦¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢¼¡Âè¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢À²¤ì¤Î¤ÁÆÞ¤ê¤Ç¡¢Ìë¤Ï±«¤äÀã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ØÅìÃÏÊý¤È°ËÆ¦½ôÅç¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢£±£¶Æü¤«¤é£±£·Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇÈ¤¬¹â¤¯¡¢£±£¶Æü¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ê¡¹¤ÇÌ¸¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥Çõ¤Ï¹âÇÈ¤ä»ëÄø¾ã³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶£±£¶Æü¡Ê·î¡Ë～£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã¤È±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
£±£¶Æü¡Ê·î¡ËÀã¤È±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤¹¡Ê£±£·Æü¡Ë¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆÞ¤êÃë²á¤®¤Þ¤Ç»þ¡¹À²¤ì¤Ç¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å
£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë
£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å
£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å
¡Ú²èÁü¡Û£±£¶Æü¡Ê·î¡Ë～£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã¤È±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¢¨¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊGSM¡Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤Þ¤«¤Ë±«¡¦Àã±À¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï±«¡¦Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£