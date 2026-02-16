°åÎÅ¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤¹¤ë¡Ö´µ¼Ô»²²è¡×¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎºÇÁ°Àþ
´µ¼Ô¤Ï°åÎÅ¤Î¡Ö¼õ¤±¼ê¡×¤«¤é¡Ö¶¦ÁÏ¼Ô¡×¤Øー¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¿³µÄ²ñ¤Ë´µ¼Ô°Ñ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢ÆñÉÂÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤ÇÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤¬À©ÅÙÀß·×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØEFPIA Patient Forum 2025¡Ù¤Î´µ¼Ô¡¦»ÔÌ±»²²è¡ÊPPI¡Ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¡¢°åÎÅDX¤È°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¡¢¤½¤·¤ÆÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀë¸À¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°åÎÅ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¶Ú¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ»³ ÇîÇ·¡Ê¤¦¤Á¤ä¤Þ ¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
Æâ³ÕÉÜ ·ò¹¯°åÎÅÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶É »öÌ³¶ÉÄ¹¡£
1991Ç¯¤Ëµì¸üÀ¸¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡Ê¸½¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë°ÊÍè¡¢¼ç¤ËÇ¯¶â¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤êÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÂç¿Ã´±Ë¼°åÌô»º¶È¿¶¶½¡¦°åÎÅ¾ðÊó¿³µÄ´±¤Ë½¢Ç¤¡£°åÌôÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ä¡¢ÁÏÌôÎÏ¤Î¶¯²½¡¢°åÎÅDX¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¥Çー¥¿¤ËÍø³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤Û¤«¡¢AI¤¬ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È²½¤·¤Æ¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë7·î1Æü¡¢Æâ³ÕÉÜ·ò¹¯¡¦°åÎÅÀïÎ¬¿ä¿Ê»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
ºù°æ ¤Ê¤ª¤ß¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤ ¤Ê¤ª¤ß¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¤¬¤ó´µ¼ÔÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ ÉûÍý»öÄ¹¡£2004Ç¯¤Ë30Âå¤ÇÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¤¬¤ó¤Î·Ð¸³¤ä¼Ò²ñ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤ò´Þ¤à´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍCSR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¢¥¥ã¥ó¥µー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢NPOË¡¿ÍHOPE¡ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÍý»öÄ¹¡£¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢µ»½Ñ»Î¡Ê·úÀßÉôÌç¡Ë¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ¡£
Ãæ»³ ÏÂ¹°¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ ¤«¤º¤Ò¤í¡Ë
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ»Ï©²Ã¹ñºÝÂç³Ø Âç³Ø±¡´Ç¸î³Ø¸¦µæ²Ê ´Ç¸î¾ðÊó³ØÊ¬Ìî ¶µ¼ø¡£1985Ç¯¤ËÅìµþÂç°å³ØÉôÊÝ·ò³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢90Ç¯¤ËÆ±ÂçÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÊÝ·ò³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡¢°¦ÃÎ¸©Î©´Ç¸îÂç½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2004Ç¯¤«¤éÀ»Ï©²Ã¹ñºÝÂçÂç³Ø±¡´Ç¸î³Ø¸¦µæ²Ê´Ç¸î¾ðÊó³ØÊ¬Ìî¶µ¼ø¡£Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê¤ä¹ÔÆ°¤ò¥±¥¢¤¹¤ë´Ç¸î¾ðÊó³Ø¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ¼Ò²ñ³Ø¤¬ÀìÌç¡£¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¢°Õ»×·èÄê»Ù±ç¡¢¥Ø¥ë¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¤½¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö·ò¹¯¤ò·è¤á¤ëÎÏ¡×¡Êhttp://www.healthliteracy.jp/¡Ë¤ò±¿±Ä¡£
ÃÓºê Íª¡Ê¤¤¤±¤¶¤ ¤Ï¤ë¤«¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥Ôー¥Ú¥Ã¥¯¡£1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£15ºÐ¤ÇCIDP¡ÊËýÀ±ê¾ÉÀÃ¦¿ñÀÂ¿È¯¿À·Ð±ê¡Ë¤òÈ¯¾É¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©¤ÇÆñÉÂ¤Î¿Í¤Î½¢Ï«ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÆñÉÂNET.RDingÊ¡²¬¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤ä¥«¥Õ¥§¸òÎ®¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£¥Ôー¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤ÏËýÀ¼À´µÅö»ö¼Ô¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£
Âç¹õ ¹¨»Ê¡Ê¤ª¤ª¤°¤í ¤Ò¤í¤·¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÆñÉÂ¡¦¼ÀÉÂÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡£33ºÐ¤Çç±¸¶ÉÂ¡Êº®¹çÀ·ë¹çÁÈ¿¥ÉÂ¡Ë¤òÈ¯¾É¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¶ÐÌ³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ´µ¼Ô²ñ¤Î³èÆ°¤äÆñÉÂÁêÃÌ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¸½ºß¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñç±¸¶ÉÂÍ§¤Î²ñ¡ÊJPA²ÃÌÁ¡Ë¾ïÌ³Íý»ö¡¢NPOË¡¿ÍÂçºåÆñÉÂÏ¢¡ÊJPA²ÃÌÁ¡Ë¾ïÌ³Íý»ö¡¢ÂçºåÆñÉÂÁêÃÌ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¡£
âÃÅç ´î¹¬¡Ê¤Þ¤¸¤Þ ¤è¤·¤æ¤¡Ë
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó Íý»öÄ¹¡£1948Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ª¥¿¥ïÂç³Ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¡ÊUCLA¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø¤ÎÇî»Î¹æ²ÝÄø¤Ë¿Ê¤ß¡¢Rand Corporation¤Ë¤Æ·ò¹¯À¯ºöÊ¬ÀÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£°åÎÅ¡¦¶µ°é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î´ë¶È¤Ç°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Á¡¢½ÐÈÇ ¼Ò¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò»Ù±ç¡£2006Ç¯£´·î¤Ë¼ÂËå¤ò¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¼º¤¯¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢PanCAN Japan¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Ëç¹¼ðáç¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢ç¹Á´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ç¹Â¡¤¬¤ó¡¦ç¹NET¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¼ç¤ËÆñ¼£À¤¬¤ó¡¢´õ¾¯¤¬¤ó¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥é¥°ÌäÂê²ò¾Ã¡¢¸¦µæ¼Ô»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´ä²° ¹§É§¡Ê¤¤¤ï¤ä ¤¿¤«¤Ò¤³¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²¤½£À½ÌôÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ (EFPIA Japan) ²ñÄ¹ / ¥µ¥Î¥Õ¥£³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£1990Ç¯µì¸üÀ¸¾ÊÆþ¾Ê¡£14Ç¯´Ö¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Î´ü´Ö¡¢µìÂçÂ¢¾Ê¼çÀÇ¶É¤äÆüËÜËÇ°×¿¶¶½²ñ¡¢°åÀ¯¶É·ÐºÑ²Ý¡¢·ò¹¯¶ÉÁíÌ³²ÝÅù¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ 2004Ç¯¤«¤éÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥ä¥ó¥»¥ó¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ë¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤ë¡£2019Ç¯£¹·î¤Ë¥µ¥Î¥Õ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥±¥¢ÉôÌç¤ÎÆüËÜ¤Î»ö¶ÈÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡¢2020Ç¯1·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï²¤½£À½ÌôÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊEFPIA¡ËJapanÉû²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤· ¡¢2021Ç¯9·î¤«¤é²ñÄ¹¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£
°åÎÅÀ©ÅÙÀß·×¤Ø¤Î´µ¼Ô»²²è－PPI¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ²½
PPI¡ÊPatient and Public Involvement¡§´µ¼Ô¡¦»ÔÌ±»²²è¡Ë¤¬°åÎÅÀ©ÅÙÀß·×¤ËÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¼Ò²ñÊÝ¸±¿³µÄ²ñ¤Î¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë´µ¼Ô¤¬°Ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î¼ÂÀ¸³è¤ËÂ¨¤·¤¿À©ÅÙ¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¸Â°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä¼õ¿ÇÍÞÀ©¤Ø¤Î·üÇ°¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÏ«¾Ê¸üÀ¸²Ê³Ø¿³µÄ²ñ¤Î¡Ö¼ÀÉÂÂÐºöÉô²ñÆñÉÂÂÐºö°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤â´µ¼Ô°Ñ°÷¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ½õÀ®¤Î¼êÂ³¤´ÊÁÇ²½¤ä¡¢»ØÄêÆñÉÂ¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¸«Ä¾¤·¤ÎºÝ¤Ë´ûÂ¸´µ¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿À©ÅÙÀß·×¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¡Ö»ØÄêÆñÉÂ¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á´µ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ê¤·¤ËÍ×·ï¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸å¤ËÆñÉÂÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤ÇºÆ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ºù°æ¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤óÎÎ°è¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´µ¼Ô¡¦»ÔÌ±»²²è¤¬ÆñÉÂÎÎ°è¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥É¡¦¥Ý¥ê¥·ー¥á¥¤¥¥ó¥°¡Ê²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºöÎ©°Æ¡Ë¤¬¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤À¼å¤¯¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅDX¤È°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ－¿®Íê¤ò´ðÈ×¤Ë
Æâ»³ÇîÇ·¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ¤Î·ò¹¯°åÎÅÀïÎ¬¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏÌôÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹´±Ì±¶¨µÄ²ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¤â»²²Ã¤·¤Æ¥É¥é¥Ã¥°¥é¥°¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤âÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç°åÎÅ¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µßµÞ¸½¾ì¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É°åÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿·¤·¤¤Ìô¤Î³«È¯¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Î¸¦µæ¤Ø¤Î³èÍÑ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£Æâ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤È´µ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤¬¥ー¥ïー¥É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢°åÎÅ¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦È¯¿®¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤¬¼å¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼ÔÃæ¿´¤«¤é¡Ö¿Í¡Ê¥Ñー¥½¥ó¡ËÃæ¿´¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¾ÊÄ£¤ÈÀ½Ìô´ë¶È¡¢»ÔÌ±¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¤¬Á´°÷¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·è¤á¤ëÎÏ¡×¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶À°È÷－¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥¨¥¤¥É¤Î³èÍÑ
Ãæ»³ÏÂ¹°¤µ¤ó¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥¨¥¤¥É¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁªÂò»è¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆºÇ¤âÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¤ÏÌó780·ï¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï20·ïÄøÅÙ¤·¤«ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥¨¥¤¥É¤¬ÅÅ»Ò²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ¿Ì¾²½¤·¤Æ¶¦Í¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Î´µ¼ÔÆ±»Î¤Ç¡Ö·è¤áÊý¤ò³Ø¤Ó¹ç¤¦¡×¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÎÃæ¤Ë¥·¥§¥¢ー¥É¡¦¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥á¥¤¥¥ó¥°¡Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤È°åÎÅ¼Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼£ÎÅË¡¤ò·èÄê¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÓºêÍª¤µ¤ó¤Ï¡¢´µ¼Ô²ñ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤¤¿¾ðÊó¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¢Ï«»Ù±ç¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¼£¸³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤È¡¢¾ðÊó¤¬¡Ö³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´°÷»²²Ã¡×¤Ç¤Ò¤é¤¯°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè--ÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¤ÎÀë¸À
¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀë¸À¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿âÃÅç´î¹¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖMake PPI Standard－´µ¼Ô¡¦»ÔÌ±»²²è¤Î¾ïÀß²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢³Æ¼ï¶¨µÄ²ñ¤ä°Ñ°÷²ñ¤ËÉ¬¤º´µ¼Ô¤ÎÀ¼¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¹õ¹¨»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¡¢¿»Æ©¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£ÃÓºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖPPI¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¡¦»ÔÌ±»²²è¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤Åö»ö¼Ô¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â»²²Ã¤ÎÆ»¤ò³«¤¯¤³¤È¤òÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡Öç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡ÊÇ¼ÆÀ¤·¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿¡Ë¡×¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¹¬¤»¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö°åÎÅ¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤òÀë¸À¡£°åÎÅ¤Î¼çÌò¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£´ä²°¹§É§¤µ¤ó¤Ï¡ÖAll at the Table－¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºòÇ¯·Ç¤²¤¿¡ÖAll In¡ÊÁ´°÷»²²Ã¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¡Ö°åÎÅ¤ÎÌ±¼ç²½¡×――ºù°æ¤µ¤ó¤¬·Ç¤²¤¿¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Õ¥©ー¥é¥àÁ´ÂÎ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤Î¼çÌò¤Ï´µ¼Ô¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ÅÙÀß·×¤Î¾ì¤Ë¤â¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤¬Ãå¼Â¤Ë¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤äÆñÉÂÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î´µ¼Ô»²²è¡¢´±Ì±¶¨µÄ²ñ¤Ø¤Î´µ¼ÔÃÄÂÎ¤Î»²²Ã¤Ê¤É¡¢10Ç¯Á°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅDX¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥¨¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Äー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ°åÎÅ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºù°æ¤µ¤ó¤ÏÆâ³ÕÉÜµ¬À©²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄ ·ò¹¯¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸î ¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¤ËÀìÌç°Ñ°÷¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëµ¬À©´ËÏÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤Ë°Õ¸«¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼ÔÁ´°÷¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£´µ¼ÔÃÄÂÎ¡¢°åÎÅ¼Ô¡¢¹ÔÀ¯¡¢À½Ìô´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌ»ÔÌ±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿Æ»¶Ú¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤ÏEFPIA Patient Forum 2025¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë