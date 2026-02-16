¡ÖÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë°äÅÁ»Ò¤È¤Ï¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
´Æ½¤°å»Õ¡§
»Åç Å¯Ï¯¡Ê°å»Õ¡Ë
ÅìµþÄþ¿®ÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²ÊÉôÄ¹
Ç¾¼ðáçÆ¬³¸Äì³°²Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¡Ú·ÐÎò¡Û
Ê¿À®2Ç¯3·îµÜºê°å²ÊÂç³Ø¡Ê¸½µÜºêÂç³Ø¡ËÂ´¶È
Ê¿À®2Ç¯6·îµÜºê°å²ÊÂç³Ø¡Ê¸½µÜºêÂç³Ø¡ËÇ¾¿À·Ð³°²ÊÆþ¶É
Ê¿À®3Ç¯4·î¶å½£Âç³ØµßµÞÉô¸¦½¤¡Ê¸üÀ¸¾Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
Ê¿À®14Ç¯4·îDuke University Medical Center, USA
University of Torino , Italy
Ê¿À®22Ç¯2·îNTTÅìÆüËÜ´ØÅìÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²Ê¼çÇ¤°åÄ¹
Ê¿À®25Ç¯4·îÉÍ¾¾°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê½Ú¶µ¼ø
ÎáÏÂ6Ç¯10·îÅìµþÄþ¿®ÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²ÊÉôÄ¹Ç¾¼ðáçÆ¬³¸Äì³°²Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¡ÚÀìÌç¡¦»ñ³Ê¡Û
Ç¾¼ðáçÆ¬³¸Äì¼ðáçº¤Æñ¤ÊÇ¾³°²Ê¼ê½ÑÅù
°å³ØÇî»Î
ÆüËÜÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø²ñ ÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å
ÆüËÜÇ¾Â´Ãæ³Ø²ñ ÀìÌç°å
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë°äÅÁÅªÍ×°ø
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ìó10～30%¤¬°äÅÁÅªÍ×°ø¤Î´ØÍ¿¤¬¶¯¤¯¼¨º¶¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²À¤Î¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¡¢°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°äÅÁÅªÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶Í×°ø¤È¤ÎÊ£¹çÅª¤Ê´Ø·¸¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»ÒÊÑ°Û
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢MAPT°äÅÁ»Ò¡¢GRN°äÅÁ»Ò¡¢C9orf72°äÅÁ»Ò¤Ê¤É¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MAPT°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤Ï¡¢¥¿¥¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î°Û¾ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤µ¤»¤Þ¤¹¡£GRN°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥Ë¥å¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Îµ¡Ç½¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¡¢TDP-43¤Î°Û¾ïÃßÀÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£C9orf72°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤Ï¡¢Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤È±¿Æ°¿À·Ð¼À´µ¤ÎÎ¾Êý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¼ã¤¤Ç¯Îð¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40Âå¤ä50Âå¤Ç¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²Æâ¤ËÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²Îò¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢°äÅÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°äÅÁ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤ÎÍÌµ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¿´ÍýÅª±Æ¶Á¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÉÈ¯À¤Î¥±ー¥¹
°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²Îò¤¬¤Ê¤¯¡¢°äÅÁÅªÍ×°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¸ÉÈ¯À¤Î¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¸ÉÈ¯À¤Î¾ì¹ç¡¢°äÅÁ»ÒÊÑ°Û°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤¬È¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÎð¡¢À¸³è½¬´·¡¢´Ä¶Í×°ø¡¢¤Û¤«¤Î¼À´µ¤È¤Î´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ê£¹çÅª¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤¬È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¡¢Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÉÈ¯À¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î°äÅÁÅª¤ÊÁÇ°ø¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢¸åÅ·Åª¤Ê°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ²½¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÍ½Â¬¤·¡¢Í½ËÉÅª¤Ê²ðÆþ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ä¿Í³Ê¤ÎÊÑ²½¤ò¼ç¾É¾õ¤È¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¼ã¤¤Ç¯Âå¤«¤éÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Á°Æ¬ÍÕ¤ÈÂ¦Æ¬ÍÕ¤Î°à½Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÀ¤ÎÁÓ¼º¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¾ã³²¡¢¸À¸ìµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ïµ²±¤ÏÈæ³ÓÅªÊÝ¤¿¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äTDP-43¤Î°Û¾ïÃßÀÑ¡¢°äÅÁÅªÍ×°ø¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¹ÔÂ®ÅÙ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー·¿Ç§ÃÎ¾É¤è¤êÂ®¤¯¡¢È¯¾É¤«¤éÊ¿¶Ñ6～8Ç¯¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤Ë½ÅÂç¤Ê»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Í³ÊÊÑ²½¤ÏÁ°Æ¬ÍÕ¤Îµ¡Ç½¾ã³²¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ËÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Áá´ü¤Ë¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÀìÌç¤Î°å»Õ¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤ÈÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿À·ÐÆâ²Ê¤äÀº¿À²Ê¡¢ÊªËº¤ì³°Íè¤Ê¤É¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢ÀìÌç¤Î°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
