Æ»»Þ½ÙÍ¤¼ç±é¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½·èÄê¡ª¶¦±é¡¦°ÂÀÆÀ±Íè¤È¤Î¡ÈW²¦»Ò¡É¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Æ»»Þ½ÙÍ¤¼ç±é¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡Öàèàá¤ÏÎø°¦¼êÎý¤ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë
ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¹â¹»°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÔÂ¼àèàá¤È¡¢ÃæÀÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¥¯ー¥ë¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»Ò¡¦Âì¸ý¾¬¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤â¤Ë¡È²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤Ê½éÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø¥Ç¥¶ー¥È¡Ù¤ÇÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Î¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¡£½é¤á¤ÆËÜµ¤¤ÎÎø¤òÃÎ¤ëàèàá¤È¡¢½é¤á¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë¾¬¡£¤Õ¤¿¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¼þ°Ï¤«¤é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢»þ¤Ë´Å¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ÈW²¦»Ò¡É¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤À¡£
2020Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¡Öàèàá¤È¾¬¤ÎW²¦»Ò¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö³¨¤¬¥¥ì¥¤¡ª¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¡Öebookjapan ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2023¡×Âè1°Ì¡¢¡ÖÂè2²ó¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·Îø°¦¥Þ¥ó¥¬¡×Âç¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ã±¹ÔËÜ¤Ï10´¬¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¸½ºß¡Ë¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï750ËüÉô¡ÊÀ¤³¦Îß·×¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·´©10´¬¤Ï¡¢Billboard JAPAN Áí¹ç½ñÀÒ¥Á¥ãー¥È¡ÈJAPAN Book Hot 100¡É¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü～1·î18Æü¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯º£Ç¯1·î¤«¤é¤ÏTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤â³«»Ï¡£Æ·¤ÎÆ°¤¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Î°ìËÜ°ìËÜ¡¢¼ê¤Î·ì´É¤Þ¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈþÎï¤Êºî²è¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¡£º£ºÇ¤âÈþ¤·¤¯¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤È¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½·èÄê¡£2026Ç¯½©¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÎøÊª¸ì¤òËÂ¤°¡ÈW²¦»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£1¿ÍÌÜ¤Î²¦»Ò¡§¼ç¿Í¸ø¡¦»ÔÂ¼àèàá¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ç±é¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¡ª
´°àú¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¸Ø¤ë¹â¹»°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡Ö²¦»Ò¡×¡¦»ÔÂ¼àèàá¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÊì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¡Ø¾Ã¤¨¤¿½éÎø¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Øº£Ìë¡¢À¤³¦¤«¤é¤³¤ÎÎø¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤â¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ15.3²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤«¤éÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿Æ»»Þ½ÙÍ¤¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÆ»»Þ¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æ±Ç¯¤Ë2ºîÌÜ¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¤ò¾þ¤ë¡£
±Ç²è²½¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ»»Þ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ò¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öàèàá¤ÏÎø°¦¼êÎý¤ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Îàèàá¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢Îï¤·¤¤¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¿§¤Ë¡£Æ»»Þ¼«¿È¤¬·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ©ÌÀ´¶¤È²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ªー¥é¤Çàèàá¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥Á¥ã¥é¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¼Â¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¾¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¿¿·õ¤ÊÎø¤Ë¸þ¤¹ç¤¦àèàá¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¢£2¿ÍÌÜ¤Î²¦»Ò¡§¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Âì¸ý¾¬¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°ÂÀÆÀ±Íè¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»Ò¡¦Âì¸ý¾¬¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È¡¢½÷À»ï¤ä¹¹ð¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£¤µ¤é¤ËTV¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²ー¥à¡Ù¡Ê2023Ç¯/TBS¡Ë¡¢¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡Ê2024Ç¯/TBS¡Ë¡¢¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡Ê2025Ç¯/TBS¡Ë¡¢¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤È½Ð±éºî¤¬Àä¤¨¤º³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë°ÂÀÆÀ±Íè¡£º£ºî¤ÇÎø°¦±Ç²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë½éÄ©Àï¡ª¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿¥Üー¥¤¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¾¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¾¬¤ò±é¤¸¤ë¡£
Æ»»Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÀÆ¤Ï¡Ö¿·´©¤ÎÈ¯ÇäÆü¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢ÅöÆü¤Ë¤ÏÉ¬¤º½ñÅ¹¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÆ»»Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ëàèàá¤Ï¡¢»ÅÁðŽ¥ÌÜÀþ¤Ê¤Éàèàá¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃÎ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤ë¤ê¤ÈÈ´¤±¤Æ¡¢ÄÏ¤á¤Ê¤¤¡É ¤½¤ó¤Êàèàá¤Î¥Úー¥¹¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¾¬¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¬¤È¤·¤Æ²á¤´¤»¤¿¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»ä¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ»»Þ¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤òÈ÷¤¨¤ëÎï¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Ê2024Ç¯/TBS¡Ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¡Ê2025Ç¯/TBS¡Ë¤Ç¥Áー¥Õ±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è½é´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤¹¤ì°ã¤¦Æó¿Í¤Î¿´¾ð¤ò¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÉÁ¤¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤Ê±é½Ð¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÃÝÂ¼¸¬ÂÀÏº´ÆÆÄ¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¼þ°Ï¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦àèàá¤È¾¬¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯ÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê2019Ç¯¡¢2021Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÆÃÂç¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÇÂè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÆÁ±ÊÍ§°ì¡£
¸¶ºî¼Ô¤Î¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¤Ï±Ç²è²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö²¦»Ò¡ß²¦»Ò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó¤È°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö´é¾®¤Ã¤Á¤ã¡ªµÓºÙ¤Ã¡ª¡×¤È¸ì×Ã¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤Î°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¤È°µÅÝÅª²¦»Ò´¶¤ËÊòÁ³¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Î³§¤µ¤Þ¤â¸¶ºî¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢àèàá¤È¾¬¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¶¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¡×¡Êàèàá¡Ë¡¢¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡×¡Ê¾¬¡Ë¤ÈÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î¿´¾ð¤ò¸½¤·¤¿¥³¥Ôー¤È£×²¦»Ò¤¬ÊÂ¤Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁ¡ºÙ¤µ¤äÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Áá¤¯¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£Æ»»Þ½ÙÍ¤ ¥³¥á¥ó¥È
¢£°ÂÀÆÀ±Íè ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÃÝÂ¼¸¬ÂÀÏº´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
¢£¸¶ºî¼Ô¡§¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á ¥³¥á¥ó¥È
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù
2026Ç¯½©¸ø³«
¸¶ºî¡§¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Ç¥¶ー¥È¡×½êºÜ¡Ë
½Ð±é¡§Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¡°ÂÀÆÀ±Íè¡¡¢¨Æ»»ÞÃ±ÆÈ¼ç±éºîÉÊ
´ÆÆÄ¡§ÃÝÂ¼¸¬ÂÀÏº
µÓËÜ¡§ÆÁ±ÊÍ§°ì
²»³Ú¡§·ó¾¾½°
À½ºî¡§±Ç²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
À½ºî´´»ö¡§ TBS¥Æ¥ì¥Ó
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§TBS¥¹¥Ñー¥¯¥ë
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯½©
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(c)2026±Ç²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(c)¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±Ç²èºîÉÊ¥µ¥¤¥È
uruwashi.toho-movie.jp