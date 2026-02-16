¡ÚNBAµå±ã¡ÛÊÆ¹ñ¼ã¼êÃæ¿´¤Î¡ÖSTARS¡×Í¥¾¡¡ªMVP¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡¡USAvsWORLD¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¡¡¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡NBA¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤ÈÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢STARS¤¬´°¾¡¤ò¼ý¤á¤Æº£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¡£MVP¤Ë¤ÏSTARS¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤¬ºòµ¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ³Æþ¤·¤¿4¥«¹ñÂÐ¹³Àï¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñvsÀ¤³¦¡×¤Î»î¹ç·Á¼°¤ò¿ä¤¹À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÈÀ¤³¦ÁªÈ´1¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÁíÅö¤¿¤êÀï·Á¼°¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦ÁªÈ´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖWORLD¡×¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤Î3¥Á¡¼¥à¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï12Ê¬¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤«¤é±äÄ¹ÀïÆÍÆþ¤Î»àÆ®¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÏSTARS¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ê¥é¥×¥¿¡¼¥º¡Ë¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Âè2»î¹ç¤â·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê34ÉÃ¤ÇSTARS¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤ÈSTRIPES¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤Î1ÂÐ1¡£¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤¬¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê20ÉÃ¤Ë¤Ï¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ÆSTARS¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£39¡½40¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÏSTRIPES¤Î¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿Âè3»î¹ç¤ÎSTRIPES vs WORLD¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥Ê¡¼¥É¤¬ÂçË½¤ì¤·¤¿¡£»Ä¤ê4ÉÃ¤Ë¥È¥É¥á¤ò»É¤¹3P¥·¥å¡¼¥È¤âÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É12Ê¬½Ð¾ì¤Ç¾×·â¤Î31ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤ò·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÆ±»Î¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢STARS¤¬½ª»ÏÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¡£47¡½21¤È´°¾¡¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡MVP¤Ë¤Ï3»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ32ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤¬½é¼õ¾Þ¡£¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¤Î°ìÊâ¡£¤¤ç¤¦¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ó¡¼¤Ï¥È¡¼¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡ÈËÜµ¤¥â¡¼¥É¡É¤ÇÎ×¤ó¤À¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤È¤Î1ÂÐ1¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÈà¤é¤òÎÁÍý¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£