¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï15Æü¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÃóºß¤¹¤ëÊÆ³°¸ò´±¤é¤¬¡Ö¥Ï¥Ð¥Ê¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬2024Ç¯¡¢¼«¤é¤ò¼Â¸³Âæ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡¾Ú¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¥Ñ¥ë¥¹¤òÊü½Ð¤¹¤ëÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼À¯ÉÜ¤ÏÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤Ë·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÁõÃÖ¤¬¿ÍÂÎ¤ËÌµ³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤ÈÈëÌ©Î¢¤Ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥Ð¥Ê¾É¸õ·²¤Ë»÷¤¿¿À·Ð¾É¾õ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ð¥Ê¾É¸õ·²¤Ï¡¢16Ç¯¤Ëºß¥¥å¡¼¥ÐÂç»È´Û¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÈ¯Ã¼¤ËÊÆÂç»È´Û°÷¤ä¾ðÊóµ¡´Ø¿¦°÷¤é¤¬¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÆ¬ÄË¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ëÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£