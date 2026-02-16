µð¿Í¤Î³°Ìî¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë²òÀâ¿Ø¡Ö¼çÎÏÁª¼ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡¢¡ÖÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¤È¡×
¡¡9Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´Çìµ®¹°»á¤ÈóîÆ£ÌÀÍº»á¤¬¡¢µð¿Í¤Î³°Ìî¼êÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡Ö³°Ìî¼êÁè¤¤¤Ï»ä¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ï¤¤Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¸Ä¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¾å¤¬¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌî¼ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¿Í´Ö¡¢°ìÃ¶¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÉå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¸×»ëâ¾¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡ÖÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢´ÝÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯Îð¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤ÇÈà¤ÎÂ¸ºß¡£´ÝÁª¼ê¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£FA¤ÇÆþ¤Ã¤¿¾¾ËÜÁª¼ê¤â¤É¤¦¤¤¤¦µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö´Ý¤òÃæ¿´¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ»³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤¨¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¯¤Ê¤ë¤ÈÄ¹¤¤¡£Ä´»Ò¤Î°¤¤»þ¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¥±¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥é¥ó¥Ê¡¼°ìÎÝ¤Ç¥Ý¡¼¥ó¤È¾å¤²¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¡£Ä¹ÂÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÃæ»³ÎéÅÔ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù