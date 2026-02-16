ÌµÆñ¤Ê¥³ー¥Ç ¢ª ¤¹¤°¤Ë¾åµé¼Ô¸«¤¨¡ª¡ÚLEPSIM¡ÛÂç¿Í¤¬Çã¤¤Â¤·¤¿¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡×
¡Öº£Æü¤ÎÉþÁõ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌµÆñ¡Ä¡Ä¡©¡×¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤ò´ÊÃ±¤Ë¹¤È´¤±¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¯¤ë¤Ã¤È´¬¤¯¤À¤±¤ÇOK¤Î¥¹¥«ー¥Õ¤ä¥¹¥Èー¥ë¡£Âç¿Í¤¬¥Ç¥¤¥êー¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¾åÉÊ¤ÊÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤òÄì¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥Õ¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚLEPSIM¡Û¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥Õ¡×\1,375¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥³ー¥Ç¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¥¹¥«ー¥Õ¤ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Ê¤é¹ø´¬¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ì²¡¤·¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤¬±£¤ì¤Æ¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤âÁÀ¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¶»¸µ¤Ë´¬¤¤¤¿¤ê¥Ù¥ë¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥ÉÉÕ¤¥¹¥Èー¥ë¤Ç¤³¤Ê¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ÚLEPSIM¡Û¡Ö¥Õー¥É¥¹¥Èー¥ë¡×\2,310¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤ÎÃÏÌ£¸«¤¨¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ËÄø¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥¹¥Èー¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Õー¥ÉÉÕ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£»ëÀþ¤¬¾å¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
