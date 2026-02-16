µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¿Ì¼¤¬¡ØÀ¸¸å1¤«·î¤Û¤É¤ÎÊÝ¸î»ÒÇ¡Ù¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÂ³½Ð¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÁá¤¤£÷¡×
Ì¼¤µ¤ó¤ÈÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Î½éÂÐÌÌ¤ÎÍÍ»Ò¤È¤½¤Î¸åÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÇ¤Î°Ò³ÅÂÖÀª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿´µö¤¹¤Î¤Ï¤äー¤Ã£÷¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì7.7Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¿Ì¼¤¬¡ØÀ¸¸å1¤«·î¤Û¤É¤ÎÊÝ¸î»ÒÇ¡Ù¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Û
½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤Ý¤¬¡Ä¡ª
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öruralraru¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¸å1¥õ·î¼å¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤Î¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤È¤´¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤µ¤ì¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Î½éÂÐÌÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬Èâ¤ò³«¤±¤Æ¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡Ä¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¤¬¥Ü¥ï¥Ã¤È¤Õ¤¯¤é¤ß·Ù²ü¥âー¥É¤Ë¡£
ÌÜÀþ¤â¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¥à¥®¤Á¤ã¤ó¡£·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌ¼¤µ¤ó¤Î¼ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤µ¤ó¤È¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤·¤Ë
½éÂÐÌÌ¤Ç¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¥à¥®¤Á¤ã¤ó¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¼¡¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£
¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌ¼¤µ¤ó¤Ë¿´¤òµö¤·¤ÆÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤ªÃë¿²¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±µïÇ¤Î¤Ä¤¯¤·¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë
»ÒÇ¤Î»þ¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Î·ë²Ì¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¸½ºß¤Ï¤Ä¤¯¤·¤¯¤ó¤È¤¤¤¦Æ±µïÇ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿2É¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¤Ä¤¯¤·¤¯¤ó¤äÌ¼¤µ¤ó¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¼Ò¸òÅª¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï7.7Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÇ¤Î°Ò³ÅÂÖÀª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿´µö¤¹¤Î¤Ï¤äー¤Ã£÷¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ì¼¤µ¤ó¤È¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öruralraru¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Î¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤ä¸½ºß¤Î¥à¥®¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ä¤¯¤·¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2É¤¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Æü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öruralraru¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§½ÕÌî¡¡¤ê¤ó
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥ÝÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£