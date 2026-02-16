¥Éー¥ëÍÑ¤Î¡Ø¾®¤µ¤Ê°Ø»Ò¡Ù¤ËÇ¤¬ºÂ¤í¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¿ÍÂ³½Ð¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç¤¤¤Ç¤µ¤ó£÷¡×¤È£³Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¥Éー¥ë¤ÈÇ¤Á¤ã¤ó¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Éー¥ëÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê°Ø»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢64.4Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£3.3Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥Éー¥ëÍÑ¤Î¡Ø¾®¤µ¤Ê°Ø»Ò¡Ù¤ËÇ¤¬ºÂ¤í¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Û
·¯¤Ë¤½¤Î°Ø»Ò¤Ï¾®¤µ¤¤¤è
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ë¤¤¡×¤µ¤ó¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Í¥²í¤Ë¤ªÃã¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²Ä°¦¤¤¥Éー¥ë¤È¤½¤Î¤ªÉô²°¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Éー¥ëÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê°Ø»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤É¤¦¤Ë¤«ºÂ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Á°Â¤ò¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤»¤ëÉªÃÖ¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÂ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÁ°Â¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤â¤É¤³¤«ËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Éー¥ë¿Í·Á¤ÈÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤È¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯¸æ²ÀÈ¸¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ä°¦¤¤¥Éー¥ë¡õÇ¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿Ç¹¥¤Â³½Ð
²Ä°¦¤¤¥Éー¥ë¤È¾®¤µ¤Ê°Ø»Ò¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉªÃÖ¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Äw¡×¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¢¥ê¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡×¡ÖÇ¤Î²¸ÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¡õ¥Éー¥ë¿Í·Á¥³¥ó¥Ó¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥Æ¥¤ÊÅê¹Æ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥Éー¥ë¿Í·Á¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ë¤¤¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£