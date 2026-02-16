ÌÜ¹õÏ¡¡¢£±Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤ØÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¾¡Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×20Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ø¤ÎÀÀ¤¤
ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ëmotorola edge 60 ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤¬¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¤ÎºÇ¿·¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ömotorola edge 60¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·CM¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÃå¤ëÉþ¡×ÊÓ¤Î¸ø³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢Íâ·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿°áÁõÁª¤Ó¤òºÇ¿·¤Î¡Ömoto ai¡×¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌÜ¹õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤òÇÁ¤¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ì¸À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢2·î16Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÈà¤é¤·¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤¬°î¤ì¤¿¡£¡Ö1Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÜ¹õ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¾¡Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼«¤é¤Ø¤Î¸ÝÉñ¡£20Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡Éé¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤¬½Ð±é
motorola edge 60 ¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÃå¤ëÉþÊÓ¡× ¡Ö¥â¥È¥í¡¼¥é¡×¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ömoto ai¡×ÅëºÜ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ömotorola edge 60¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM ¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÃå¤ëÉþ¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ ¡¦30ÉÃ¡Ë¤ò2·î16Æü¤Ë¸ø³«¡£
¥â¥È¥í¡¼¥éÆÈ¼«¤Î¡Ömoto ai¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î ¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ömotorola edge 60¡× ¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤¹¤ë ¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÃå¤ëÉþ¡×ÊÓ¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤¬¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëCM¡£Íâ·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¤Æ¤¤¤¯Éþ¤òÁª¤ÖÌÜ¹õ¡£Áª¤ó¤ÀÉþ¤ò ¡Ömoto ai¡×¤Î ¡Ö µ¤¤Ë¤¤¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¡¢¡Ö²¿¤òÃå¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌÜ¹õ¡£¤¹¤ë¤È ¡Ömoto ai¡×¤¬½Ö»þ¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤·¡¢Ìµ»ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬´°À®¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿motorola¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£ÌÜ¹õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ò¥â¥È¥í¡¼¥é¤¬³ð¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
5²óÌÜ¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤â¡¢¸½¾ì¤Ï½ª»Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²óCM¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤òÁ°¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦À¤³¦´Ñ¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç»£±Æ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ ¤·¤ã¤ì¤Ê°áÁõ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï»£±ÆÃæ¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìËë¤â¡£°áÁõÁª¤Ó¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
CM½ªÈ×¤Î¼çÌòµé¤Î¥³¡¼¥Ç¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢Í§¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤·¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ë¹þ¤á¤ëÉ½¾ð¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«ÄÌ¾ï¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÇ°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õÏ¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡½¡½¡½¡½motorola ¤Î CM ½Ð±é¤Ïº£²ó¤Ç£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤Èº£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ¹õ
5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËè²ó»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÉþ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ moto ai¡Ù¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁ°¤âÃå¤¿¤«¤éº£²ó¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢ÌÂ¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊCM¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ëmoto ai¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¡½¡½¡Ömotorola edge 60¡×¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©ÌÜ¹õ
µ¡ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¡¼¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÉôÊ¬¤¬»ý¤Á¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ê¤É¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¡½¡½¥«¥á¥éÀÇ½¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©ÌÜ¹õ
¥«¥á¥éÀÇ½¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥«¥á¥éÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËËè²ó¡¢ÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡½¡½¡½¡½moto ai ¤ò»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ¹õ ¡Ömoto ai¡×¤â¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î µ¤¤Ë¤¤¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ç¤¹¤È¡¢¥á¥â¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¹¤°°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡Ö¤ä¤Ù¡ª¤É¤³¤À¤Ã¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤Ë¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ï¤Ë¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¿Ê²½¤ò¼«Ê¬¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¡½¡½¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦ÃæAI¤Ë´õË¾¤ä´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÌÜ¹õ
¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤È¤Æ¤âÂ®¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âAI½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤º¤Ë¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡½¡½¡½¡½¤ªµ¤¤Ë¤¤¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤Ç£±¤«·î¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë£±Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÌÜ¹õ
£±Ç¯¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¾¡Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡Éé¤·Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ì¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¡½¡½2·î16Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ¹õ
20Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ ¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦²ù¤¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ó¤é¤º¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ »Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤È¼«Á³¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡Ä¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¡½¡½¿·CM¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¹õ
¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ moto ai¡Ù¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÉþÁª¤Ó¤ò µ¤¤Ë¤¤¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡Ù¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ä¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¡¦ÎÁÍý¤Ê¤É³Ð¤¨¤Æ ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤È¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤ÄAI µ¡Ç½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤Ë¥â¥È¥í¡¼¥é¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£