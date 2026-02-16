¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¸åÆ£·¼²ð¡¡ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯Ã±ÆÈ¼ó°ÌÉâ¾å¤Î10ÅÀÌÜ¡¡¿Ê½Ð³ÎÄê¤Î¾å°Ì¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÃÆ¤ß
¡¡¡þ¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó3¡½2¥ï¡¼¥ì¥²¥à¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎFW¸åÆ£·¼²ð¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ì¥²¥àÀï¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Äº£µ¨10ÅÀÌÜ¤ÎPKÃÆ¤ò·è¤á¡¢3¡½2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¹ßÀã¤¬Â³¤¡¢Çö¤¤Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁª¼ê¤¬Â¤ò³ê¤é¤»¤ë¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾44Ê¬¤Ë¸åÆ£¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£Áê¼êÁª¼ê¤âÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¸åÆ£¤ÏGK¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¤¤Æ2·åÅþÃ£¤È¤Ê¤ë°ì·â¤ÇÈ¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿º¸CK¤«¤éÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾40Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤«¤éMF»³ËÜÍý¿Î¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç3¡½2¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢Á°Æü¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò2¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê8¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÁ°Æü15Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î1¡Á6°Ì¤Ë½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¾å°Ì¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¡£ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊPO¿Ê½Ð¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êó½·¡£°Â¿´´¶¤Ï³Î¤«¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï°ìÅÙ¤â¤½¤¦¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ðº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÈDFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢DFÈªÂç²í¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤Ï¸åÈ¾37Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£FW¾¾Âô³¤ÅÍ¤ÈFW¿·Àî»Ö²»¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£