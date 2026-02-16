¥À¥¤¥·¥ç¡¼ Îä¤ä½Á¤ÎÁÇ¤ò¿·Äó°Æ ¥µ¥é¥À¤¦¤É¤ó¤Ä¤æ2ÉÊ¤â
¡¡¥À¥¤¥·¥ç¡¼¤Ï2026Ç¯½Õ²Æ¾®ÇäÍÑ¿·À½ÉÊÂè1ÃÆ¤ò2·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÀÄ²ÌÇä¾ì¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖÌîºÚ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ªÎä¤ä½Á¤ÎÁÇ¡×¤ä¡Ö¥µ¥é¥À¤¦¤É¤ó¤Ä¤æ¡×2ÉÊ¤Ê¤É¡¢Á¯µûÇä¾ì¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÀÅÄÀî´Æ½¤µæ¶Ë¤Î³¤Á¯¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¤Ä¤æ¡×¤Ê¤É¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ²ÌÇä¾ì¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤ÏµÜºê¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ëÎä¤ä½Á¤ò´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÌîºÚ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ªÎä¤ä½Á¤ÎÁÇ¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£µÙÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼êÁá¤¯ºî¤ì¤ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£3¡Á4¿ÍÁ°¡¢ÀÇ¹þ¤ß´õË¾¾®Çä²Á³Ê302±ß¡£
¡¡¡Ö¥µ¥é¥À¤¦¤É¤ó¤Ä¤æ¡×¤òÅêÆþ¤·¡¢¡Ö´»µÌ·Ü¤À¤·¾ßÌý¡×¤È¡Ö¸ÕËã¤ß¤½Ã´¡¹¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£¥µ¥é¥ÀÌîºÚ¤ä½Ü¤Î²ÆÌîºÚ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ÀÝ¤ì¤ë¿¿²Æ¤Î¥é¥ó¥Á¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£2ÉÊ¤È¤â¤Ë3¡Á4¿ÍÁ°¡¢Æ±302±ß¡£
¡¡¡Ö¤¤Î¤³¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¹õ¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ÎÁÇ³ïÀá¹á¤ë¾ßÌýÌ£¡×¡Ê2¡Á3¿ÍÁ°¡Ë¡¢¡Ö¤â¤ä¤·¡¦¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤¬»Ý¤¤¡ª¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤À¤±!!!»³Ü¥¹á¤ë¥·¥Ó¥ì¿ÉÌ£Á¹Ì£¡×¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥ÎÉ÷¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡Ê2²óÊ¬¡Ë¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£3ÉÊ¤È¤â¤ËÆ±129±ß¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎÁÇ¡Ö¥Ô¥¢¥³¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎÁÇ¡×¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£100g¡¢Æ±216±ß¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢½Õ²Æ´ü¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥Õ¥ì¥¿¥¹¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ªÂç¿Í¤Î¥Ñ¥êÌÍ¥µ¥é¥ÀÍÑ¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£2¡Á3¿ÍÁ°¡¢Æ±248±ß¡£
¡¡Á¯µûÇä¾ì¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÀÅÄÀî´Æ½¤µæ¶Ë¤Î³¤Á¯¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¤Ä¤æ¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£½Ü¤Îµû²ð¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¤Ä¤æ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£2¹çÍÑ¡Ê2¡Á3¿ÍÁ°¡Ë¡¢Æ±270±ß¡£
¡¡¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤ä¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¹ç¤¦°ìÉÊ¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¤è¤À¤ì³ï¤ÎÁÇ¡×¡Ê2¡Á3¿ÍÁ°¡Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦´Ú¹ñ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤¿¤ì¡×¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£2ÉÊ¤È¤â¤ËÆ±237±ß¡£