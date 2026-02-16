¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×64ºÐÃËÀ¸õÊä¤¬¡ÖÄ®ÅÄ»ÔµÄÁª¡×¤ÇÍîÁª¡¢½°±¡Áª¤Ç¤Ï£²¿ÍÍîÁª¡¢·ëÅÞ¤«¤éÅöÁª¼Ô¤Ï£±Ì¾
Ä®ÅÄ»ÔµÄÁª¤ÎÅê³«É¼¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿Âí¸ý¾¼É§»á¡Ê64¡Ë¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£
50¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Äê¿ô¤Ï36¤À¤Ã¤¿¡£Ä®ÅÄ»Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âí¸ý»á¤Ï1861É¼¤ò½¸¤á38°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
Âí¸ý»á¤ÏÁáÂç¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤ËÆþ¼Ò¡£³¤³°ÉëÇ¤¤ò·Ð¸³¤·¡¢NEC¥ì¥Î¥Ü¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼èÄùÌòµÚ¤Ó·Ð±Ä´´Éô¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡£ºòÇ¯6·î¤ÎÅÔµÄÁª¡ÊÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤ÇÍîÁª¡£
Âí¸ý»á¤ÏÁªµó³èÆ°ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿14Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÁªµóºÇ½ªÆü¤ÏÄáÀî±Ø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ï¡¢24Ç¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÌó165ËüÉ¼¤ò½¸¤á¤Æ2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê43¡Ë¤¬ºòÇ¯1·î¤ËÀßÎ©¡£¸øÊç¤·¤¿1128¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢3²ó¤Î»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ½ªÌÌÀÜ¤ÏYouTube¤Ç50ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢10Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤òÃ£À®¤¹¤ëÆ°²è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é6·î¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¸õÊä42¿Í¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÅìµþÁªµó¶è1¿Í¤ÈÈæÎãÎ©¸õÊä9¿Í¤Î·×10¿Í¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤âÁ´°÷ÍîÁª¡£ÀÐ´Ý»á¤Ï9·î¤Ë¤ÏÂåÉ½Áª¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂåÉ½¤«¤éÂàÇ¤¡£µþÂç¸½ÌòÂç³Ø±¡À¸¤Î±üÂ¼¸÷µ®»á¡Ê26¡Ë¤¬¿·ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±11·î¤Î³ë¾þ¶èµÄÁª¤Ç¡¢´ä¸«ÆàÄÅÂå»á¡Ê56¡Ë¤¬ÅöÁª¡£Æ±ÅÞ¤«¤é½é¤ÎÅöÁª¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£º£Ç¯1·î¤ËÆþ¤ë¤È¹ñÀ¯ÉôÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¡£2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ë¡¢»²±¡Áª¤ËÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ°½»á¡Ê40¡Ë¡¢6·î¤ÎÅÔµÄÁª¡ÊÃæ±û¶è¡Ë¤ÇÍîÁª¤·¤¿Å·Ìî¤³¤³¤í»á¡Ê36¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£