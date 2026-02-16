¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÎëÌÚÆîÈþ¡¢Æ´¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¡Ö°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ËÎëÌÚÆîÈþ¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT GT300¥¯¥é¥¹32¹æ¼ÖTEAM ENEOS ROOKIE¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëENEOS GIRLS¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢SUPER GT300¥¯¥é¥¹32¹æ¼ÖTEAM ENEOS ROOKIE¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢ENEOS GIRLS¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Çò¤¤°áÁõ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÆ´¤ì¤ÎROOKIE Racing¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖSUPER GT300¥¯¥é¥¹32¹æ¼Ö¡£¼ÖÎ¾Ì¾¡§ENEOS X PRIME AMG GT3¡£´ÆÆÄ¡§´ØÃ«ÍøÇ·´ÆÆÄ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§ÀÐ±º¹¨ÌÀÁª¼ê¡¢ÎëÌÚÅÍµ±ºÈÁª¼ê¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TEAM ENEOS ROOKI 14¹æ¼Ö¤È32¹æ¼Ö¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö32¹æ¼Ö¤Î¥«¥é¡¼¤ä¥³¥¹»Ñµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¡Ö½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤ß¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£