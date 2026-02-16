¥Õ¥¸»°¾å¿¿Æà¥¢¥Ê¡¢µ×¡¹ºÆ²ñ¤Î¡ÖÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¡×¸µÆ±¶É¥¢¥Ê¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»°¾å¿¿Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÆ±¶É¤ÎÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·Á°¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤È¤Î¼«»£¤ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£»°ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£