´äËÙ¤»¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖTAKURO¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¡©¡×¤ÎÀ¼
¥â¥Ç¥ë¤Î´äËÙ¤»¤ê¡Ê48¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥È·Á¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎGODIVA¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖTAKURO¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃ¶ÆáÍÍGET¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤ª¾¤¤·Êª¤â¥Ï¡¼¥È¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¡²µ½÷¤À¥»¥ê¤µ¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´äËÙ¤Ï04Ç¯¡¢GLAY¤ÎTAKURO¤È·ëº§¡£1ÃË1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£