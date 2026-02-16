°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡¢¤ª¤Ê¤«¥Á¥é¸«¤»°áÁõ¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»Ð¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¤å¡¼¤È¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡£¥°¥é¥ß¡¼¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤·¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»Ð¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ÂÆ£Åí»Ò»á¡Ê43¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ó¤É¤¥¡¼»ÐËå¤¤å¡¼¤È¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£