¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯£´ÅÙ¤Î°ËÆ£Í´õ¡¢¥á¥À¥ë¤Ê¤·¤Ç¤â¡Ö·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤¬¶â¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£±£µÆü¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬£±£²£¸¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£²£µ¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó£²£µ£·¡¦£°ÅÀ¤Î£¸°Ì¤Ç¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï£±£´°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï£±£µ°Ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï£±£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Í´õ¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ÞÎØ£´Âç²ñ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤È¡¢»ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶â¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¸ÞÎØ£³Âç²ñ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤â³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë£´Ç¯´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ù¤·¤¤¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×