TBSÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¡Ö²ÈÂ²¤è¤ê»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¿·Ã´ÅöÊó¹ð£²S¡ÖÈþ½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×
TBS¤ÎÆî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤ÊÃ´Åö¤ÈÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²¤è¤ê¤â»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æî¸å¥¢¥Ê¤ÏËÁÆ¬¡Öº£·î¤«¤éFrom TBS¤ÎÈÖÀë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö±§²ì¿À¤µ¤óÅÄÂ¼¤µ¤ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤®²ÈÂ²¤è¤ê¤â»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉñ²»¤µ¤ó¤È!¡×¤ÈÀèÇÚ¤Îº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÉÔ°Õ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾Ð¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È1Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º·ò¹¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢!¡×¤È¤·¡Ö25ºÐ¤â¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÈþ½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£