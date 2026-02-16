¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍøÍÑ¤¹¤ë¡×Æ§ÀÚ¡¢¾å¤êÎó¼Ö¤À¤±¼×ÃÇµ¡²¼¤ê¤º¡Ä£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¡Ö¸¶°øµæÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×
¡¡£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤Ï£±£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤ÎÊ¡ÃÎ»³Àþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç£±£´ÆüÄ«¡¢Ìó£±»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÙÊóµ¡¤¬ÌÄ¤é¤º¼×ÃÇµ¡¤â²¼¤ê¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¾å¤êÎó¼Ö£¶ËÜ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤ä¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îó¼Ö¤ÎÀÜ¶á¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëÀßÈ÷¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±¼Ò¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ§ÀÚ¤ÏËÌ°ËÃ°¡½ÀîÀ¾ÃÓÅÄ±Ø´Ö¤Î¡Ö±Éº¬ÄÔ¡Ê¤µ¤«¤Í¤Ä¤¸¡ËÆ§ÀÚ¡×¡££±£´Æü¸áÁ°£¶»þ£²£°Ê¬º¢¡¢¾å¤êÉáÄÌÎó¼Ö¡Ê£·Î¾¡Ë¤Î±¿Å¾»Î¤¬Æ§ÀÚÆâ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Èó¾ïÄä»ß¤·¤¿¡£·¸°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ÏÈ¯¤«¤éÌó£±»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾å¤êÎó¼Ö¤ÎÄÌ²á»þ¤Ë·ÙÊóµ¡¤ä¼×ÃÇµ¡¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤ÏÆ§ÀÚ¤Î¼×ÃÇµ¡¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Þ¤ÞÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Æ§ÀÚ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï·¸°÷¤¬±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë¤òÂ¥¤·¤¿¡£½ªÅÅ¸å¤ËÆ§ÀÚ¤ÎÀßÈ÷¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¼¤êÎó¼Ö¤¬ÄÌ²á¤·¤¿ºÝ¡¢Æ§ÀÚ¤ÏÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Ê£ÒÀ¾¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¸¶°øµæÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ§ÀÚ¤Ï¼Ö¤Î¤Û¤«¡¢¼«Å¾¼Ö¤äÅÌÊâ¤ÇÄÌ¹Ô¤¹¤ë¿Í¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à£¶£°ºÐÂå½÷À¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´í¸±¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£