MEGUMI¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆNetflix¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌóÄù·ë¡¡¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤òÆÈÀêÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¤Ø
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï16Æü¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎMEGUMI¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¿·ºî¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡Ê¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡ËºîÉÊ¤òÊ£¿ôÀ©ºî¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£MEGUMI¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¿·ºî¤Ï¡¢º£¸å½ç¼¡Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNetflix¡¢2026Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ
¡¡MEGUMI¤¬½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤È¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°Û¿§¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ÇÛ¿®Ä¾¸å¤Ë¤ÏNetflix¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë½µ´ÖTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì8°Ì¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü-14Æü¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Î½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡ËÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÈ¯¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMEGUMI¤Ï¡¢¡ÖNetflix¤µ¤ó¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤ÎËÜ²»¤ä¾×Æ°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀµ²ò¤¬Ìµ¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤äÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÀ©ºî¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎºäËÜÏÂÎ´»á¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´¶¾ð¤ò¶¯¤¯ÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁNetflix¤¬Æü¡¹ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Î¥é¥Ã¥·¥å±ÇÁü¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±ºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó2À©ºî¤¬Netflix¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂ®¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÄê¤·¡¢º£²ó¤ÎÀìÂ°·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢MEGUMI¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÊ£¿ôËÜ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜÈ¯¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
