¡Ö¾Ã¤¨¤¿Ì¼¥¸¥å¥¨¡×¶âÀµ²¸¡É¸å·Ñ¼Ô¤ËÆâÄê¡É¤¬ÉéÃ´¤Ë¡©
ºßÃæ¹ñËÌÄ«Á¯Âç»È´Û¤¬¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎÌ¼¡¦¶â¥¸¥å¥¨¡Ê¼ç°¦¡Ë»á¤Î¼Ì¿¿¤ò³°ÊÉ·Ç¼¨ÈÄ¤Ë·Ç¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊóÆ»Ä¾¸å¤ËÆÍÁ³Å±µî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñ²È¾ðÊó±¡¡Ê¹ñ¾ð±¡¡Ë¤¬12Æü¡¢¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ç¥¸¥å¥¨»á¤¬Éã¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÆâÄêÃÊ³¬¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÌµþ¤Î¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ç¼¨ÈÄÃæ±û¤Ë¤Ï¶âÀµ²¸»á¤È¥¸¥å¥¨»á¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤ÄÂç·¿¼Ì¿¿¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë¤â´ØÏ¢¼Ì¿¿¤¬Ê£¿ôÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÄ«Á¯¤¬¸ø¼°¤Ê¿¦ÀÕ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤10Âå¤ÎÌ¼¤ò¡¢³¤³°¸ø´Û¤Î¸ø¼°·Ç¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¸å·Ñ±é½Ð¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÀµ²¸ÉãÌ¼¡ÈÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÌ©Ãå¥·¡¼¥ó¡É¤ËËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤«¤éŽ¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤Ž£¤È¤Î°ãÏÂ´¶¤â¡Ë
¼ÂºÝ¡¢¶âÀµ²¸»á¤ÏºÇ¶á¡¢·³»ö»ÜÀß¤ä·ÐºÑÉôÌç¤Î»ë»¡¡¢¹ñ²ÈÅªµÇ°¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ë¥¸¥å¥¨»á¤òÉÑÈË¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊóÆ»¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÉãÌ¼¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤â¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñÆâ¤«¤é¤â¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¸¥å¥¨»á¤Î¼Ì¿¿¤¬·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¸å¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¡Ö¶â¥¸¥å¥¨»á¤Ï¸å·ÑÆâÄêÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢·Ç¼¨Êª¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¤ÏÅÁ¤¨¤ë¡£
¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Î¶âÀµÆü¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÀ¸Á°¤Î³èÆ°¼Ì¿¿¤ä¡¢¸å·Ñ¼Ô»þÂå¤Î¶âÀµ²¸»á¤Î»Ñ¤À¡£2·î16Æü¤Î¡Ö¸÷ÌÀÀ±Àá¡×¤òÁ°¤ËÀèÂå¤Î¶ÈÀÓ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë°Õ¿Þ¤È¤âÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ïº£·î²¼½Ü¤ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÂè9²óÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸å·ÑÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¸¥å¥¨»á¤Î¸ø¼°¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬ºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÀµÆü»á¤ÎµÇ°Æü¤òÍ¥Àè¤·¤¿°ì»þÅª¤ÊÅ±µî¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶â¥¸¥å¥¨»á¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤ÊÃíÌÜ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«-¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÊ¿¾í¤Î¤ß¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£