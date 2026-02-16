º´Æ£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¥Ð¥ê¤Ï¤ä¥Ã!¡¡2·î16Æü
º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î16Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¸áÁ°6»þ50Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©¤Èº´²ì¸©¤ÎÁ´°è¤ËÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë°ìÉô±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¡×
16Æü¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀöÂõ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
±À¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀöÂõÊª¤Ï³°¤Ë´³¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢²È¤ò¶õ¤±¤ëºÝ¤ÏÇ°¤Î¤¿¤á¡¢¸®²¼¤Ë°Ü¤¹¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
Ê¡²¬»Ô¤Ï15¡î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ï14¡î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15Æü¤è¤êÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤Ï¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤«´ÖÍ½Êó¡×
²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢º£½µËö¤Ë¤ÏÊ¡²¬»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬17¡î～19¡î¤ÈºÆ¤Ó¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éµ¨Àá¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£