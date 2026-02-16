ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡¢1ÈÖ¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¾¾»³±Ñ¼ù¡£ÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç8°Ì¡á¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¤Ï15Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Î¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢11°Ì¤«¤é½Ð¤¿µ×¾ïÎÃ¤Ï67¤È¿­¤Ð¤·¡¢69¤À¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¡¢270¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡2°Ì¤Ç½Ð¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»22¥¢¥ó¥À¡¼¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï360Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯5ÀéËü±ß¡Ë¡£1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¥ß¥ó¥¦¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¥è¡¼¥¼¥Õ¡¦¥·¥å¥È¥é¥«¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£

ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡¢2ÈÖ¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ëµ×¾ïÎÃ¡£ÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç8°Ì¡á¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê¶¦Æ±¡Ë