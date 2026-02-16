µ×¾ï¡¢¾¾»³¤È¤â¤Ë8°Ì¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥ÕAT¡õTºÇ½ªÆü
¡¡¡Ú¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎAT¡õT¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥×¥í¥¢¥Þ¤Ï15Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Î¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢11°Ì¤«¤é½Ð¤¿µ×¾ïÎÃ¤Ï67¤È¿¤Ð¤·¡¢69¤À¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»18¥¢¥ó¥À¡¼¡¢270¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ç½Ð¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»22¥¢¥ó¥À¡¼¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï360Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯5ÀéËü±ß¡Ë¡£1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¥ß¥ó¥¦¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¥è¡¼¥¼¥Õ¡¦¥·¥å¥È¥é¥«¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£