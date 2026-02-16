²Á³Ê37Ëü±ß¡ª ¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¡È¿·¡É¥¿¡¼¥Üµ¡Ç½ÉÕ¤¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¡Ö¹¶·âÅª¤ÇÎÉ¤¤¡×¡ÖÂçÃÀ¤µ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼ ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖAerox Alpha Turbo 70th LIVERY¡×¤È¤Ï¡©
ºÇ¿·¥®¥ß¥Ã¥¯ÅëºÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥àºÎÍÑ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡ÖAerox Alpha Turbo¡Ê¥¨¥¢¥í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¿¡¼¥Ü¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¢¡ÖAerox Alpha Turbo 70th LIVERY¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î°ÎÂç¤ÊÎò»Ë¤È¸ùÀÓ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ä¥Þ¥Ï¡ÖAerox Alpha Turbo 70th LIVERY¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê27Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖYZF-R1M¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿±Ô¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ò°µ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Í¥¤ì¤¿»ëÇ§À¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅô²ÐÎà¤Ë¤Ï¥Õ¥ëLED¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ155cc¤ÎºÇ¿·À¤Âå¡ÖBlue Core¡×VVA¡Ê²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¡¼¥Ü¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë²ÃÂ®´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯CVT¡ÊYECVT¡Ëµ»½Ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡YECVTµ»½Ñ¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¼çÍ×¤Êµ¡Ç½¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢°ì¤Ä¤Ï¡ÖTURBO¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥â¡¼¥É¡×¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¸þ¤±¤Î¡ÖT¥â¡¼¥É¡×¤È¡¢¤è¤ê¹â¤¤²ÃÂ®ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¹Ù³°Áö¹Ô¤Ê¤É¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖS¥â¡¼¥É¡×¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡ÖTURBO Y-Shift¡×µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¡Ölow¡×¡Ömedium¡×¡ÖHigh¡×¤Î3ÃÊ³¬¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â²ó¤ê¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö·Â¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¿¥ó¥¯ÉÕ¤¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤òÈ÷¤¨¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥»ÅÍÍ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ABS¤ä¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¶¦¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀ©Æ°ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ä¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥»þ¤ËÊý¸þ»Ø¼¨´ï¤¬¹âÂ®¤ÇÅÀÌÇ¤¹¤ë¶ÛµÞÄä»ß¿®¹æµ¡Ç½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê³°´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ð¡¼¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢TFT¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Õ¥ëLCD¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¼¨¥â¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ì¡¼¥·¡¼¤«¤Ä¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤¤É½¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Îµ±ÅÙ¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ëÍÑ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖY-connect¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÅÅÏÃ¤ÎÃå¿®ÄÌÃÎ¤ÎÉ½¼¨¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥¿¡¼¥ó¥Ð¥¤¥¿¡¼¥óÊý¼°¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Aerox Alpha Turbo 70th LIVERY¤Î¸½ÃÏ²Á³Ê¤Ï3955Ëü¥ë¥Ô¥¢¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó37Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢YZF-R1M¤äR¥·¥ê¡¼¥º¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À±Ô¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ä¡¢LED¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹¶·âÅª¤ÇÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢ÀìÍÑ¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤µ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢YECVT¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢CVTÆÃÍ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤µ¤ê´¶¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç²ÃÂ®ÆÃÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦À³Ê¾å¡¢¡Ö¥·¡¼¥È¹â¡Ê790mm¡Ë¤¬¹â¤¯¤ÆÂ¤Ä¤¤¬°¤½¤¦¡×¡Ö¥ê¥¢¥µ¥¹¤¬¹Å¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ø¤Î·üÇ°¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£