Â¼¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄW¥½¥Ã¥¯¥¹ÃÏ¸µ¶É¤Ë¡ÈÆüËÜ¿Í¡É¡¡±Ñ¸ì¤ÇÂ¨Åú¤ËÊÆÇú¾Ð¡ÖÀµµ¤¤«¡©¡×
¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¹âÄÅ»á¤¬ÅÐ¾ì
¡¡Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¤¦1¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÄÅ»á¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Â¼¾å¤È¶¦Æ®¡£¼«¿È¤â2004Ç¯¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£Æ±Ç¯¤Ï59»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢°ì»þ¤Ï¼é¸î¿À¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢6¾¡4ÇÔ19¥»¡¼¥Ö4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.31¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¡£¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ïº£Ç¯²¿ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö55¡Ê¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÂ¨Åú¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ºòµ¨µÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤¬»×¤ï¤º¡ÖÀµµ¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡Ö¥¦¥½¥¦¥½¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È³èÌö¤ò³Î¿®¡£¡Ö¡Ê55ËÜÎÝÂÇ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡ËÁ´Á³¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë