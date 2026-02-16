É´Æ»³¤¿åÍá¾ì¡¢¹ñÅ´À¾¿·±Ø¡Ä¡¡Ê¡²¬¡¦À¾¿·¼þÊÕ¤Îº£ÀÎ¤ò¹ï¤à¼Ì¿¿Å¸¡¢³«ºÅÃæ
¡¡Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÃæ¿´Éô¤ÎÊâ¤ß¤òËÜ»æ¤Î²áµî¼Ì¿¿¤äµ»ö¤Ç¤¿¤É¤ë¡Ö¤Ë¤·¤¸¤ó¼Ì¿¿Å¸¡×¤¬16ÆüÀµ¸á¤«¤é¡¢À¾Æî³Ø±¡Âç¤ÎÀ¾Æî¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÆ±¶èÀ¾¿·6ÃúÌÜ¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£³Ø¹»¤ä¾¦Å¹³¹¡¢³¤´ß¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦³¹¤Îº£ÀÎ¤ò¡¢Å¸¼¨¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀ¾¿·¤òÃæ¿´¤ËÆ£ºê¡¢É´Æ»¡¢¹â¼è¤Ê¤É¤ÎÃÏ¶è¤â´Þ¤à·×Ìó160ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£¸½ºß¤Î¤è¤«¥È¥Ô¥¢ÄÌ¤ê¤¬³¤´ßÀþ¤À¤Ã¤¿1960Ç¯Âå¤Î¶õ»£¤äÉ´Æ»³¤¿åÍá¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡¢81Ç¯³«¶È¤Î¡ÖÀ¾¿·¥¨¥ë¥â¡¼¥ë¡×¡Ê¸½ºß¤Î¥×¥é¥ê¥Ð¡Ë¤Î·úÀß¸½¾ì¡¢¹ñÅ´À¾¿·±Ø¤äÀ¾Å´Ê¡²¬»ÔÆâÀþ¡¢±ý»þ¤ÎÀ¾Æî³Ø±¡Âç¤ä½¤Í²´Û¹â¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ò¼«Ãø¡ÖÀ¾¿·Ä®¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿À¾¿·¹»¶è¼«¼£¶¨µÄ²ñ¤Î»³ºê¹ä²ñÄ¹¡Ê77¡Ë¤â¶¨ÎÏ¡£¡ÖÀ¾¿·¤ÏÀÎ¤«¤éÉð»Î¤ÈÄ®¿Í¤ÈÇÀÌ±¤¬º®ºß¤·¤¿³¹¡£º£¤âÂ¿ÍÍÀ¤ÈÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À³¹¤ÎÊâ¤ß¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿Å¸¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¡Ê22Æü¤ÏµÙ¤ß¡Ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼çºÅ¤ÎÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¥¨¥ê¥¢¥°¥ë¡¼¥×ÅÔ»Ô·÷¡á070¡Ê3163¡Ë3258¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°10»þ¡Ý¸á¸å5»þ¡Ë¡£
¡¡¡ÊÊ¡´Ö¿µ°ì¡Ë