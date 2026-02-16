¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡Ö¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¡×Â¼¾å½¡Î´¤Ë´üÂÔÂç¡ªW¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡È»ÕÄï2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÈÁ°¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡Ê57¡Ë¤Î¡È»ÕÄï2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¤Ç²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢2¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤â2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½¡¡ß¹âÄÅ¤µ¤ó¡×¡ÖSugoi(awesome in Japanese)¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÄÅ»á¤Ï04¡¢05Ç¯¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ï¹âÄÅ»á¤ÎÂ¼¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÊóÆ»¡£¡Ö18ºÐ¤Î¿·¿Í»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÈà¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â¼Ò¸òÅª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤é¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê¼ê¤Ë´·¤ì¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ë¤Ï¥¹¥¥ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È³èÌö¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£