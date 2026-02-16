¡Ú°ÙÂØ¡Û¤³¤ÎÀè¤Î¡Ö±ß¹â¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
2024Ç¯7·î¤«¤é¤Î±ß°ÂÂçÈ¿Å¾¡á¼çÌò¤ÏÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¡ÖÇä¤é¤ì²á¤®¡×µÕÎ®
2024Ç¯7·î¤ËÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬161±ß¤Ç°ì½ä¤·¤¿¸å¡¢¤ï¤º¤«1¥ö·î¼å¤ÇÌó20±ß¤â¤ÎµÞ·ã¤Ê±ß¹â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¼çÌò¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Îµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤ó¤ÀÅêµ¡¶Ú¤ÎÊÆ¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎµÕÎ®¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£
CFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ËÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è°ú¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£161±ß¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤òµÏ¿¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê±Û¤·¡ÊÊÆ¥É¥ëÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤¬²áµîºÇ¹âµ¬ÌÏ¤Î18ËüËç¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊÆ¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Û¤Ü1¥ö·î¤Ç¾ÃÌÇ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎµÞ·ã¤Ê±ß¹â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
º£²ó¤Ï½°±¡Áªµó¸å¤Ë±ß°Â¤¬È¿Å¾¤·¤¿¤¬¡¢Åêµ¡¶Ú¤Î¾õ¶·¤Ï2024Ç¯7·îÅö»þ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£CFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇä¤ê±Û¤·¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¥Ôー¥¯¤Ç¤â4ËüËçÄøÅÙ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Åêµ¡¶Ú¤Î±ßÇä¤ê¤ÎÈ¿Æ°¤ËÈ¼¤¦±ß¹â¤Ïº£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
2025Ç¯4·î140±ß³ä¤ì¤Î±ß¹â¡áÅêµ¡¶Ú¤Î¶õÁ°¤Î±ßÇã¤¤³ÈÂç¤¬¼çÆ³
2025Ç¯1·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢158±ß¤«¤é140±ß³ä¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤â¡¢¼çÌò¤ÏÅêµ¡¶Ú¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤³¤³¤Ç¤ÎÅêµ¡¶Ú¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿2024Ç¯7·î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡¢¤à¤·¤íÀµÈ¿ÂÐ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î±ß¹â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åêµ¡¶Ú¤Ï¶õÁ°µ¬ÌÏ¤Î±ßÇã¤¤³ÈÂç¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£CFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇã¤¤±Û¤·¡ÊÊÆ¥É¥ëÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·îËö¤Ë¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎºÇ¹â¡¢2016Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿7ËüËç¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë18ËüËç¶á¤¯¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó (2025Ç¯1·î～) ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤³¤Î»þ¡¢Åêµ¡¶Ú¤¬±ßÇã¤¤³ÈÂç¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹¡ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¡Ë½Ì¾®¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£2025Ç¯1·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ2Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹ (2025Ç¯1·î～) ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤âÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬¤µ¤é¤Ë½Ì¾®¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤ËÅêµ¡¶Ú¤¬ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÅöÌÌ¤Î±ß¹â¸«ÄÌ¤·¤ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤ÈÅêµ¡±ßÇã¤¤³ÈÂç¤ËÃíÌÜ
Æü¶ä¤Ï3¡¢4·î¤Ë¤âÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆ°¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤ÏÇ¯±û°Ê¹ßÍø²¼¤²¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆüÊÆ¤ÎµÕÊý¸þ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÅêµ¡¶Ú¤¬ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Î±ß¹â¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ2Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹ (2026Ç¯1·î～) ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Î2Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï1.3¡ó°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¶ä¤ÎÁá´üÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¤«¤Ê¤ê¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡Ê¿ÞÉ½5»²¾È¡Ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅöÌÌ¤ÎÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½Ì¾®¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤·¤¿Åêµ¡¶Ú¤Î±ßÇã¤¤³ÈÂç¤Ë¤è¤ë±ß¹â¤â¸Â¤é¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡Ú¿ÞÉ½5¡ÛÆüÊÆ¤Î2Ç¯ºÄÍø²ó¤ê (2025Ç¯10·î～) ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹