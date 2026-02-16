Ê¿Ìî¥Î¥é¡ÖËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤¹¤Ã¤Ô¤ó¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁÇºà¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¹¥¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¡Ê47¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ê¿Ìî¡£¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¸å¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó#¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤ªÈè¤ì´é¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÁÇºà¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥¥ì¥¤¡×¡Ö¿§Çò¤µ¤ó¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£