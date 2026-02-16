¡Ö¹õ¤¤ÊªÂÎ¤È¾×ÆÍ¡Ä¡×Âç¼êÂç¶¶¤ÇÃËÀ¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ»àË´¡¡»àË´ÃËÀ¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ä¿·³ã¡¦Ä¹²¬»Ô
2·î16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÎÂç¼êÂç¶¶¤Ç37ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¸áÁ°2»þÁ°¡¢Ä¹²¬»Ô¿®Ç»¤Î¹ñÆ»351¹æÀþ¤ÎÂç¼êÂç¶¶¤Ç¡¢Ä¹²¬»ÔÀé¼ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤ÎÃËÀ¡Ê37¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÃËÀ¤ÏÆ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤ÇÄ¹²¬½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï±¦Â¦¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö¹õ¤¤ÊªÂÎ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÇ¯Îð50Âå¤«¤é60Âå°Ì¤Ç·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¶¦¤Ë¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
