»³Íü¸©Ä£¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¼ýÏÅÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡ÄÃ´Åö¤Îº½ËÉ¹©»ö¤ÇÊØµ¹¿Þ¤ê¶È¼Ô¤«¤é20²ó·×26Ëü±ß¤ÎÀÜÂÔ¤«¡¡Â£ÏÅÂ¦¤âÂáÊá¡¡
¸ø¶¦»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¶È¼Ô¤«¤é°û¿©ÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢»³Íü¸©Ä£¤Î¿¦°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»³Íü¸©ÃæËÌ·úÀß»öÌ³½ê¤ÎÉû¼çºº¡¢»³ÅÄ¿¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â£ÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ¹Ìî¸©¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¢´äºê·ûÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉÙ»Î¡¦ÅìÉô·úÀß»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¡¢Ã´Åö¤¹¤ëº½ËÉ¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´äºêÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·È¯Ãí»þ´ü¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ê¡¢¸«ÊÖ¤ê¤Ë20²ó¤Ë¤ï¤¿¤êµï¼ò²°¤Ê¤É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÌó26Ëü±ß¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£