Íø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï°­¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¤È¤Ï¡©¡ÚÏÀ¸ì¡Û

Íø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¤È¤Ï
»Ò¡Ê¤·¡ËÛ©¡Ê¤¤¤ï¡Ë¤¯¡¢Íø¡Ê¤ê¡Ë¤ËÊü¡Ê¤è¡Ë¤ê¤Æ¹Ô¡Ê¤ª¤³¡Ë¤Ê¤¨¤Ð¡¢±å¡Ê¤¦¤é¡Ë¤ßÂ¿¡Ê¤ª¤ª¡Ë¤·¡£
¡ãÌõ¡äÀèÀ¸¤¬¤¤¤ï¤ì¤¿¡£Íø±×¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤«¤é±å¤ß¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
Íø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¦»Ò¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢»äÍø»äÍß¤òìÅ¡Ê¤à¤µ¤Ü¡Ë¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¶âÌÙ¤±¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¶Ìý¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¸¶Ìý²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢¿·¶½·ÐºÑÂç¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¡¢¸¶Ìý¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤¬Âç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸åÉÔÂ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¸¶Ìý¤Î¼ûÍ×¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢Åêµ¡ÌÜÅª¤Ç¥Þ¥Íー¥²ー¥à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÌýÅêµ¡¤ÇÌÙ¤±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤«¤é±å¤ß¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤è¤¦¤ÊÌÙ¤±Êý¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤è¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤ï¤¶¤Ë¡¢¶â¤Ï¤¢¤Ö¤Ê¤¤½ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÂç¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡¢¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÌÙ¤±¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¹¦»Ò¤Ï¡¢¸½Âå¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ª¶âÌÙ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¶âÌÙ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¡¢¤¤¤Þ¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1963Ç¯Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Çî»Î(Ãæ¹ñ³Ø)¡£ÂçÅìÊ¸²½Âç³ØÊ¸³ØÉôÂç³Ø±¡¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¹âÅù¸¦µæ±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ½êÂç³Ø±¡¤Ë³Ø¤Õ゙¡£¥±¥ó¥Õ゙¥ê¥Ã¥·゙Âç³ØÅìÍÎ³ØÉô¶¦Æ±¸¦µæ°÷¤Ê¤È゙¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ÂçÅìÊ¸²½Âç ³ØÊ¸³ØÉôÃæ¹ñ³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡£ ¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¸ì×ÃÎÏ¤«゙¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ø¡Ù(¥ï¥Ë¥Õ゙¥Ã¥¯¥¹)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤òºî¤Ã¤¿ÃË ¾åÅÄËüÇ¯¤È¤½¤Î»þÂå¡Ù(Âè29²óÏÂÄÔÅ¯ÏºÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤Î´ñÀ×¡Ò¥¢¥¤¥¦¥¨¥ª¡Ó¤È¡Ò¤¤¤í¤Ï¡Ó¤ÎÈ¯ÌÀ¡Ù¡Ø¤ó¨¡ÆüËÜ¸ìºÇ¸å¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¨¡¡Ù¡ØÌ¾Á°¤Î°Å¹æ¡Ù(¿·Ä¬¼Ò)¡¢¡Ø¤Æ¤ó¤Æ¤ó ÆüËÜ¸ìµæ¶Ë¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡Ù(³ÑÀî½ñÅ¹)¡¢¡ØÆüËÜ¸ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥¿¥«¥Ê¤È¤Ï²¿¤«¡Ù(²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò)¡¢¡ØÂç¿Í¤Î´Á»ú¶µ¼¼¡Ù¡Ø¤Ë¤Û¤ó¤³゙ºÐ»þµ¡Ù(PHP ¸¦µæ½ê)¡¢¡Ø´Á»ú¤Ï¤¹¤³゙¤¤¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¡¢¡Ø¸ì×ÃÎÏ¤Î¥Ø¥½¡Ù(ÆÁ´Ö½ñÅ¹´©)¡¢¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¤¿¤á¤Î 1 Ê¬ÆÉ½ñ¡Ù(¼«Í³¹ñÌ±¼Ò)¤Ê¤È゙Ãø½ñÂ¿¿ô¡£