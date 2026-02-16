É÷´Ö½Ó²ð¡¢¡ÖZIP¡×Â´¶È¤òÀ¸È¯É½¡Ö»Ä¤ê1¥«·î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡×3·î23Æü¤Ç¡¡7Ç¯È¾¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¡¢·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖZIP!¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£3·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö3·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤¬7Ç¯È¾Ì³¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡É÷´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î7Ç¯È¾¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ï¡ÄËÍ¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Þ¤À¤Ç¤¹¤è¡ª1¥«·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¢¤È1¥ö·î²á¤®µî¤Ã¤Æ¤â¡¢É÷´Ö¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤â¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£É÷´Ö¤Ï¡Ö»Ä¤ê1¥«·î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£