¥À¥¦¥ó¥À¥¦¥óÉÍÅÄ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÃí°Õ´µ¯¡ÖËÜ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¸ÄÅ¸X¤¬Êó¹ð
¡¡ºòÇ¯10·î19Æü¤«¤éº£Ç¯1·î3Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Î½é¸ÄÅ¸¡Ö¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡×¤Î¸ø¼°X¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÉÍÅÄ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ØÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡ÚÃí°Õ¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ±¿ÍÑ¤ÎInstagram¡ÖÉÍÅÄÁÈÄ¹¤ÈÁÈ°÷¤¿¤Á¡×(@hamachankyuzitsu)°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ãÏÂ´¶¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡×¡Ö¸ø¼°¤¬Æ°¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÃí°Õ´µ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤¢¤Ö¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡14Æü¤´¤í¤«¤éÉÍÅÄ¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬½Ð¸½¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë²Î¼ê¤ÎGACKT¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏËÜÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¤¤ä¡Ä¡¢¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬X¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£