ÊÒÌÜ¤À¤±¤«¤¹¤à¤Î¤Ï¥µ¥¤¥ó¡© ¡Ö¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¡×¤òµ¿¤¦¤Ù¤4¤Ä¤ÎÁ°Ãû¤ò°å»Õ¤ËÊ¹¤¯
´Æ½¤°å»Õ¡§
³Áºê ´²»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
»°½ÅÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È / ¸½ºß¤ÏVISTA medical center shenzhen ¶ÐÌ³ / ÀìÌç¤Ï´ã²Ê
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Î³µÍ×
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Ï¡¢´óÀ¸Ãî¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÌÖËì¤ÈÌ®ÍíËì¤Ë´¶À÷¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ëÌÜ¤Î¼À´µ¤Ç¤¹¡£
ÌÖËì¤äÌ®ÍíËì¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢»ëÎÏÄã²¼¤ä¤«¤¹¤ßÌÜ¡¢Èô²ã¾É¡Ê¤Ò¤Ö¤ó¤·¤ç¤¦¡§¾®¤µ¤Ê¤´¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡Ë¤äÌÜ¤ÎÄË¤ß¡¢¤Þ¤Ö¤·¤µ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤ÏÊì¿Æ¤«¤éÂÛ»ù¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¡ÖÀèÅ·À¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¡×¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¸å¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¡Ö¸åÅ·À¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¡×¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áá´ü¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½Å¤¤»ëÎÏ¾ã³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌÜ¤Î¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤é°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Î¸¶°ø
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Ï¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤È¤¤¤¦ÉÂ¸¶ÂÎ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢ÌÖËì¤äÌ®ÍíËì¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥³²Ê¤ÎÆ°Êª¤¬½É¼ç¡Ê¤·¤å¤¯¤·¤å¡Ë¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÓ®ÆýÎà¤äÄ»Îà¤Ê¤É¤ÎÀ¸Êª¤Ë´¶À÷¤¹¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶À÷·ÐÏ©¤Î1¤Ä¤Ë¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤¬¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·ÂÛÈ×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÛ»ù¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¡ÖÀèÅ·À´¶À÷¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÛ»ù´ü¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤Î¼À´µ¤òÊú¤¨¤¿¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢À¸¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿Æ°Êª¤ÎÆù¤òÀ¸¤ä²ÃÇ®ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ë¤è¤ë¡Ö¸åÅ·À´¶À÷¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÅ·À´¶À÷¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Í¥³¤ÎÊµÊØ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÃîÍñ¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÅÚ¤ä¿å¤«¤é¤Î´¶À÷¤â¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤¬µÙÌ²¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËºÆ¤Ó³èÀ²½¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Ï´¶À÷·ÐÏ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀèÅ·À¤È¸åÅ·À¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë½é´ü¾É¾õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¤¹¤ë¾É¾õ
°ìÈÌÅª¤Ê½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ»ëÎÏ¾ã³²¤äÌ¸»ë¡Ê¤à¤·¡§»ë³¦¤¬¤«¤¹¤à¤³¤È¡Ë¡¢´ãÄË¤äÈô²ã¾É¡Ê¤Ò¤Ö¤ó¤·¤ç¤¦¡§¾®¤µ¤Ê¹õ¤¤ÅÀ¤ä»å¤¯¤º¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»ë³¦¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¡Ë¡¢æ·ÌÀ¡Ê¤·¤å¤¦¤á¤¤¡§¸÷¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¡Ë¤äÎ®ÎÞ¡Ê¤ê¤å¤¦¤ë¤¤¡§ÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÅ·À¤Î¾ì¹ç
ÀèÅ·À¤Î¾ì¹ç¡¢´ãµå¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯´ã¿¶¡Ê¤¬¤ó¤·¤ó¡Ë¤äÌÜ¤¬¼Ð¤á¤ò¸þ¤¯¼Ð»ë¡Ê¤·¤ã¤·¡Ë¡¢´ãµå¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾®´ãµå¾É¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¤ó¤¤å¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤òÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë»ëÎÏ¤ò»Ê¤ë²«ÈÃÉô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë±ê¾É¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢»ëÎÏ¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¼¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ÏÎ¾´ã¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤È¿ôÇ¯¸å¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸åÅ·À¤Î¾ì¹ç
¸åÅ·À¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼ç¤Ê¾É¾õ¤ÏÀèÅ·À¤Î¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÒÊý¤ÎÌÜ¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Ï¡¢Ìä¿Ç¤ò¤Ï¤¸¤áÌÜ¤Î¸¡ºº¤ä·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤Î¸¡ºº
ÌÜ¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¼ç¤Ë´ãÄì¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¸¡ººµ¡´ï¤ÇÌÖËì¤äÌ®ÍíËì¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤ÎÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤ë²«ÈÃÉô¤ÎÉÂÊÑ¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº
·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤òÄ´¤Ù¡¢´¶À÷¤ÎÍÌµ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾
¤è¤ê¤¯¤ï¤·¤¤¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢ÌÜ¤«¤é¾¯ÎÌ¤Î±ÕÂÎ¡ÊÁ°Ë¼¿å¤ä¾Ë»ÒÂÎ±Õ¡Ë¤òºÎ¼è¤·¡¢PCRË¡¤Ç¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤ÎDNA¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»÷¤¿¾É¾õ¤ò¼¨¤¹¤Û¤«¤ÎÌÜ¤Î¼À´µ¤È¤Î´ÕÊÌ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ä½ê¸«¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Î¼£ÎÅ
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Ï¡¢ÉÂÊÑ¤¬¾®¤µ¤¯»ëÎÏ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç»ëÎÏ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä±ê¾É¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ï¹³¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÌô¤ÎÆâÉþ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¹¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌôºÞ¤Ï¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤ÎÁý¿£¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´ã²ÊÎÎ°è¤Ç¤ÎÂè°ìÁªÂòÌô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô½µ´ÖÆâÉþ¤·¡¢·Ð²á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤«¤ÎÌôºÞ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤ÏÌÈ±ÖÉÔÁ´¾õÂÖ¡Ê¥¨¥¤¥º¤Ê¤É¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ä¿µ½Å¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
¥È¥¥½¥×¥é¥º¥ÞÀÌÖÌ®ÍíËì±ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
HIV´¶À÷¾É¤ä¥¨¥¤¥º¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤äÌÈ±ÖÍÞÀ©ºÞ¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÃæ¤Ê¤É¤Ï¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ´¶À÷¤¬½Å¾É²½¤·¡¢ÌÖÌ®ÍíËì±ê¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤Ï¡¢ÂÛ»ù¤Ë´¶À÷¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±Á°¤äÇ¥¿±½é´ü¤Ë¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¹³ÂÎ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂÛ»ù¤ÎÀèÅ·À¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹³ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï´¶À÷Í½ËÉ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼ç¤Ë¿©ÉÊ¤«¤é¤Î´¶À÷¤ä¥Ú¥Ã¥È¤«¤é¤Î´¶À÷¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿©ÉÊ¤«¤é¤Î´¶À÷Í½ËÉ
Í½ËÉ¤Î´ðËÜ¤Ï¿©Æù¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£À¸Æù¤ä²ÃÇ®ÉÔ½½Ê¬¤ÊÆù¤ÎÀÝ¼è¤ÏÈò¤±¡¢Ãæ¿´Éô¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Æù¤ò½èÍý¤·¤¿¸å¤ÏÄ´Íý´ï¶ñ¤ò¤è¤¯Àö¾ô¤·¡¢¼êÀö¤¤¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ú¥Ã¥È¤ä¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤«¤é¤Î´¶À÷Í½ËÉ
¥Í¥³¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Çº½¤Ê¤É¤Î½èÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Í¥³¤ÎÊµÊØ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤ÎÍñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¾¤Î¿Í¤ËÁÝ½ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢¼«¿È¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ëºÝ¤Ï¼êÂÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÝ½ü¸å¤ÏÉ¬¤º¼ê¤òÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²°³°¤Îº½¤äÅÚ¤Ë¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤Ë´¶À÷¤·¤¿Ç¤ÎÊµÊØ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¬ー¥Ç¥Ë¥ó¥°¤äÅÚ¤¤¤¸¤ê¤ÎºÝ¤Ï¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¡¢ºî¶È¸å¤Ï¤è¤¯¼ê¤òÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ï¤è¤¯Àö¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÍ½ËÉºö¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
ÀèÅ·À¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¾É
¸åÅ·ÀÌÈ±ÖÉÔÁ´¾É¸õ·²
