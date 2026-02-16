·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û´óÉÕ ¡Ä ¥µ¥ó¥³ー¥ë¡¢¥¯¥ª¥ê¥×¥¹¡¢¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¡¡(2·î13ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î2·î12Æü¤«¤é13Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ16Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡úNo.5¡¡Æî¥×¥é <7887>
¡¡26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î20²¯±ß¢ª30²¯±ß(Á°´ü¤Ï16.5²¯±ß)¤Ë50.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬20.8¡óÁý¢ª81.3¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢4´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<4894> ¥¯¥ª¥ê¥×¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +29.43 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<7819> ¾ÑÈþÆ² ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +27.99 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡100.92
<7048> ¥Ù¥ë¥È¥é ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +20.11 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡269.70
<2780> ¥³¥áÊ¼£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +18.78 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.90
<7887> Æî¥×¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +18.64 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡109.32
<8705> Æü»º¾Ú·ô£Ç ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +18.55 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 64.02
<6166> ÃæÂ¼Ä¶¹Å ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +18.08 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<6834> Àº¹©µ»¸¦ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +17.79 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡176.73
<6094> ¥Õ¥êー¥¯£È£Ä ¡¡Åì£Ç ¡¡ +16.96 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 91.89
<157A> £Ç¥â¥ó¥¹¥¿ー ¡¡Åì£Ç ¡¡ +16.20 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<7409> ¥¨¥¢¥í¥¨¥Ã¥¸ ¡¡Åì£Ç ¡¡ +16.13 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡200.00
<6574> ¥³¥ó¥ô¥¡¥Î ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +14.96 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<5537> ¥¢¥ë¥Ð¥ê¥ó¥¯ ¡¡Åì£Ç ¡¡ +14.26 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 36.50
<4241> ¥¢¥Æ¥¯¥È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +14.07 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡250.00
<3446> £Ê¥Æ¥Ã¥¯¡¦£Ã ¡¡Åì£Ó ¡¡ +13.71 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<6444> ¥µ¥ó¥Ç¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +13.29 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 52.20
<4425> £Ë£õ£ä£á£î ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +13.19 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7320> £Ó£ï£ì£ö£ö£ù ¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.84 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 21.82
<7776> ¥»¥ë¥·ー¥É ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.58 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<7080> ¥¹¥Ýー¥Ä£Æ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.23 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 20.15
<5820> »°¥ÃÀ± ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +12.03 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡147.41
<6030> ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã ¡¡Åì£Ç ¡¡ +12.00 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-40.26
<5985> ¥µ¥ó¥³ー¥ë ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +11.75 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡251.11
<4019> ¥¹¥¿¥á¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +11.26 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 36.24
<2938> ¥ª¥«¥à¥é¿©ÉÊ ¡¡Åì£Ó ¡¡ +11.11 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 34.70
<5587> ¥¤¥ó¥Ð£Ð£Æ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +9.54 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 46.67
<4222> »ù¶Ì²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +9.24 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡ 1681.55
<3623> ¥Ó¥ê¥ó¥°¥·¥¹ ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +8.63 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 42.24
<6494> £Î£Æ£Ë£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.46 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡ 1433.33
<6824> ¿·¥³¥¹¥â¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.39 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 24.92
<9419> ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹£Ç ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.36 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡144.19
<4286> £Ã£Ì£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.30 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 21.86
<1847> ¥¤¥Á¥±¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.24 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 23.48
<4119> Æü¥Ô¥°£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.08 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡342.34
<253A> £Å£Ô£Ó¡¦£Ç ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.98 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 53.89
<4463> Æü²Ú²½³Ø ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.95 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡5.22
<196A> £Í£Æ£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +7.86 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<2652> ¤Þ¤ó¤À¤é¤± ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.49 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 74.60
<5870> ¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +7.31 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡281.25
<9895> ¥³¥ó¥»¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.12 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-35.90
<378A> ¥Ò¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +7.12 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 20.30
<4242> ¥¿¥«¥®¥»¥¤¥³ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.06 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 81.82
<2813> ÏÂ¹°¿©ÉÊ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +7.02 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -4.90
<3989> ¥·¥§¥¢¥Æ¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +7.00 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡9.24
<5843> ¥¤¥ó¥·¥å¥¢ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.98 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 55.41
<4579> ¥é¥¯¥ª¥ê¥¢ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +6.91 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-80.32
<4125> »°ÏÂÌý²½¹©¶È ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.91 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 54.03
<4264> ¥»¥¥å¥¢ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +6.81 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡100.67
<332A> ¥ßー¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +6.70 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 63.22
<6223> À¾Éôµ»¸¦ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.61 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -0.76
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿16Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
