2025Ç¯10-12·î´ü GDP ¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¡Ü0.2%¡ÊÇ¯Î¨¡Ë
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬Àè¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û10·î¤«¤é12·î¤ÎGDP¡¢2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹
¡¡µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤Î¼Â¼ÁGDP¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï¡¢Á°¤Î3¤«·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹0.1¡ó¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹0.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¤Î4·î¡Á6·î´ü°ÊÍè¡¢2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢GDP¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤â¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤ÇÁ°´üÈæ¤Ç0.1¡ó¤È¥×¥é¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¡¢1Ç¯´Ö¤Î¼Â¼ÁGDP¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï1.1¡ó¤Ç¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë